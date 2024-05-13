ماذا بعد؟!

الإثنين 13/مايو/2024 - 08:27 م 5/13/2024 8:27:10 PM

مما لا شك فيه أن الرياضة المصرية خلال الفترة السابقة، تعانى من أزمات عديدة، مما أثر بالسلب على نجاح المنظومة بالشكل الذى يليق، لكن هناك إدارة حكيمة من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لإدارة الأزمات قبل أن تكون تهديدات للرياضة المصرية وفقًا للقانون واللوائح مما نتج عنه حل المشاكل وتطوير منظومة الإدارة وانتقاء الوطنين بها لكى تكون المصلحة أولًا وأخيرًا مصر.

الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية تسير فى مسار صحيح من حيث جعل الإدارة الرياضية فى الاتحادات تسير وفقا لخطط علمية واستراتيجيات عملية من أجل جعل من يقود قاطرة كل لعبة رياضية تمتلك الإمكانيات الإدارية الخادمة لأهداف الرياضة المصرية.

مازالت أزمة ملف الطب الرياضى بها بعض المشاكل لكن خلال الفترة السابقة نلاحظ جهود يومى من وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنظومة الخاصة بعلاج وتأهيل الرياضيين حتى يكونوا قادرين على تحقيق ميداليات أوليمبية ودولية وإقليمية.

بعض الأندية الرياضية ومجالس الإدارات بها كانت بها أزمات مما أسهم فى الإضرار بمسيرة الرياضة المصرية، لكن الاستخدام الجيد للقانون واللوائح أدى إلى جعل القانون واللوائح والتشريعات المنظمة للرياضة المصرية فوق الجميع لخدمة الوطن

مجالس إدارات مراكز الشباب وحوكمة ذلك حتى تصبح مراكز شباب مصر من يديرها هم من الكفاءات الهادفين إلى تحقيق منفعة عامة وتنفيذ رؤى اكتشاف ودعم الرياضيين من النشء والسماح لكافة أفراد المجتمع بممارسة الرياضة.

حل أزمة محمد صلاح هى كانت الشغل الشاغل للوسط الرياضى المصرى خاصة أن العالمى محمد صلاح له بريق كبير فى نجاح المنتخب الوطنى، لذا كان توجه الدولة المصرية وزير الشباب والرياضة بأن تحل بالشكل الذى يضمن للكرة المصرية العودة إلى بريقها بالشكل اللائق.

الاتحادات الرياضية وأزمة ضعف الإمكانيات المالية والمساواة مع لاعبى كرة القدم، وحل الأزمة من خلال الإدارة الاقتصادية وجذب الرعاة لتطوير إمكانيات المالية مما أدى إلى تحفيز الابطال الرياضيين لحصد الميداليات.

عودة الروح إلى الملاعب عقب غياب دام أكثر من عشر سنوات، المظهر الإيجابى والحضور الفعال لجعل استادات مصر لوحة عالمية لصرح رياضى عملاق قادر على استضافة كافة الأحداث العالمية.

مما لاشك فيه أن ثقة القيادة السياسية فى وزير الشباب والرياضة كبيرة وخاصة عقب ادارة الأزمات بالشكل اللائق والصحيح، فالإدارة الناجحة تولد إنجازات.