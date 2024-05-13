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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل كليب مصطفى حجاج وحاتم عمور الجديد قبل طرحه .. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد كل من النجم مصطفى حجاج والمغربي حاتم عمور، لطرح أغنية دويتو تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستديوهات في منطقة شبرامنت تحمل إسم "بنجيب القرش".

 الأغنية كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسينى وإنتاج ورؤية فنية وهندسة صوتية هانى محروس، وتحمل الاغنية عدد من المفاجئات وننشر عدد من الصور أثناء تصوير الكليب.
وتأتي الأغنية بعد نجاح المنتج هاني محروس ومصطفى حجاج في عدد من الأغانى السابقة، والذى يحرص على تقديمه بشكل مميز لجمهوره.

آخر أعمال مصطفى حجاج


وطرح مؤخرا النجم مصطفى حجاج، أغنية جلد الذات من كلمات أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع  أحمد أمين، وحققت نجاح كبير.

وتقول كلمات الأغنية : آه من جَلد الذات طول الليل بالذات، لما دماغك تبدأ تفتح وياك الحكايات لما تبل دموع م البُكا فَرشة نومك وتفكر في حاجات تعباك، مابقاش ليها علاجات آه من واحدة إتنين بليل، آه من تفكير نص الليل آه من كل حكاية إتقفلت بس اتسابلها ديل آه من ذكرى بتنئح، آه من جرح بيفتح آه من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح ندمك على قرارات غلطك في اختيارات سهران، عَمّال بتلوم نفسك، على كل الغلطات روحك بتروح منك متحسر على إنك ضيعت أجمل وقت ف عمرك، على ناس كانوا فترات مليون ذكرى وألف مكان بيرجعني سنين لزمان بيرجعني اشحت إحساس، مبقاش فِ الإمكان مليون وجعه تهد الحيل وزن همومي ده يملي النيل قلبي معادش قادر ع الشيل .. بياخدني وبيميل.

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