عاجل
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي عواقب إصرار إسرائيل لغلق معبر رفح حزب الله يدفع جيش الاحتلال لإخلاء مستوطنات محيطة بقاعدة ميرون العسكرية
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رئيسة الأوبرا تكرم عددا من الفنانين والإداريين المتميزين بمناسبة عيد العمال

رئيسة الأوبرا تكرم
رئيسة الأوبرا تكرم عددا من الفنانين والإداريين

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلها السنوي بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين، في إطار حرص وزارة الثقافة على تشجيع  العاملين بقطاعتها المختلفة لبذل المزيد من الجهد.

وخلال الحفل ألقت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا، كلمة أكدت فيها اعتزازها وإيمانها بامكانات جميع الفنانين والعاملين وقدرتهم على تحقيق الأهداف ،  وقالت أن الأوبرا تمكنت بفضل جهود أبنائها من تحقيق نتائج إيجابية على المستويين الفنى والادارى خلال العام الجارى بفضل العمل الدؤوب ، وثمنت تكريم المتميزين باعتباره اضافة إلى مسيرة أى منظومة عمل تحرص على دعم كوادرها استمرارا لعمليات التشجيع والدعم المعنوى ، وأضافت أن الأوبرا تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وتحفيزية للعاملين بها لتعزيز إنتاجيتهم وفاعليتهم كما تدعم روح الفريق المتكامل للحفاظ على مفردات العمل المؤسسى .

كما أهدت رئيسة الأوبرا مجموعة من الفنانيين والعاملين المتميزين شهادات التقدير تقديرا لعطائهم وتحفيزا لاستمرار تفانيهم فى العمل ودفع عجلة الإنتاج للارتقاء بالوطن.

وكان الحفل قد أستهل بالسلام الوطنى تلاه فقرة فنية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ضمت نخبة من أشهر المؤلفات الحماسية التى تحث على العمل والانتاج كان منها إحنا الصنايعية ، دقت ساعة العمل ، عظيمة يا مصر ، يا حبيبتى يا مصر ، حبيت بلدى ، وحياة رب المداين ، كل بلاد الدنيا جميلة ، طوبة فوق طوبة ، الليلة يا سمرا والجيل الصاعد .

مواد متعلقة

تفاصيل وموعد انطلاق فيلم "هيروشيما"

مصير مجهول لطرح أعمال شيرين عبدالوهاب بعد نزاعها مع روتانا

آخر موعد للمشاركة في الدورة السادسة لمهرجان ميدفست مصر

مقطوعات شرقية على بيانو كريم جوهر بالمسرح الصغير

أغاني وثنائيات رومانسية من أوبرات فرنسية والمانية بمسرح الجمهورية

الحلو والحجار في "دنيا الشريعي" على المسرح الكبير

صالون الأوبرا الثقافي يناقش الأدب وقضايا الوطن

حصيلة إيرادات فيلم "ع الماشي" أخر ليلة عرض
الجريدة الورقية