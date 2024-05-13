رئيسة الأوبرا تكرم عددا من الفنانين والإداريين المتميزين بمناسبة عيد العمال

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلها السنوي بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين، في إطار حرص وزارة الثقافة على تشجيع العاملين بقطاعتها المختلفة لبذل المزيد من الجهد.

وخلال الحفل ألقت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا، كلمة أكدت فيها اعتزازها وإيمانها بامكانات جميع الفنانين والعاملين وقدرتهم على تحقيق الأهداف ، وقالت أن الأوبرا تمكنت بفضل جهود أبنائها من تحقيق نتائج إيجابية على المستويين الفنى والادارى خلال العام الجارى بفضل العمل الدؤوب ، وثمنت تكريم المتميزين باعتباره اضافة إلى مسيرة أى منظومة عمل تحرص على دعم كوادرها استمرارا لعمليات التشجيع والدعم المعنوى ، وأضافت أن الأوبرا تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وتحفيزية للعاملين بها لتعزيز إنتاجيتهم وفاعليتهم كما تدعم روح الفريق المتكامل للحفاظ على مفردات العمل المؤسسى .

كما أهدت رئيسة الأوبرا مجموعة من الفنانيين والعاملين المتميزين شهادات التقدير تقديرا لعطائهم وتحفيزا لاستمرار تفانيهم فى العمل ودفع عجلة الإنتاج للارتقاء بالوطن.

وكان الحفل قد أستهل بالسلام الوطنى تلاه فقرة فنية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ضمت نخبة من أشهر المؤلفات الحماسية التى تحث على العمل والانتاج كان منها إحنا الصنايعية ، دقت ساعة العمل ، عظيمة يا مصر ، يا حبيبتى يا مصر ، حبيت بلدى ، وحياة رب المداين ، كل بلاد الدنيا جميلة ، طوبة فوق طوبة ، الليلة يا سمرا والجيل الصاعد .