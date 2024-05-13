صور.. أميرات الفراولة وموكب الزهور فى احتفال الإسماعيلية بأعياد الربيع

انطلقت عصر اليوم الاثنين بمدينة الإسماعيلية، موكب أميرات الفراولة وطافت سيارات الزهور بشارع محمد علي الشهير ابتهاجا باعياد الربيع وسط حضور جماهيري من أهالي الإسماعيلية .

اصطف المواطنون على جانبي طريق محمد علي بالإسماعيلية، ومن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم انطلقت الفقرات الفنية والاستعراضية على أنغام السمسمية في تقليد شعبي متوارث تنظمه الإسماعيلية كل عام .

أكثر من ٣٠ سيارة تمثل الوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية تزينت بالزهور وحملت اعلام مصر وعبارات تحيا مصر تجوب الطريق، يتقدمها طفطف مكشوف يقل نحو ٤٠ طفلة تتراوح أعمارهن بين الرابعة وحتى السابعة يرتدين الملابس الأنيقة ومجسمات للفراولة تعبيرا عن مهرجان الفراولة الذي تشتهر به المحافظة.

وحددت المحافظة يوم ١٣ مايو الجاري لاقامة الاحتفالات التي يشهد فاعلياتها أهالي الاسماعيليه وزائريها كل عام في احتفال شعبي ضخم .

ويعد تقليد مسابقة اميرة الفراولة الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية أحد أهم مظاهر الاحتفال باعياد الربيع والتي ذاع صيتها في الثمانيات من القرن الماضي حيث كانت تقام مسابقة ضخمة يشارك فيها فتيات دون السادسة ويتم اختيار اجملهن لتحظى بلقب الاميرة وفي احتفال ضخم تجوب سيارات الزهور شوارع الاسماعيلية ويعتلي السيارات الأميرة ووصيفاتها.