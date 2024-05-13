ميريت عمر الحريري تكشف سبب دخولها عالم الفن في سن متأخرة.. "زكي رستم قريبي"

تحدثت الفنانة ميريت عمر الحريري عن سر شهرتها بعد سن الخمسين، وحكاية زواجها الذي منعها من دخول الفن رغم موافقة والدها.

قالت ميريت عمر الحريري في لقائها مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب والإعلامي شريف نور الدين، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد: «التمثيل ليس هواية فقط ولابد من وجود موهبة وتعلم»، وذلك بحسب نصيحة والدها الراحل عمر الحريري.

وكشفت موقف والدها عندما كانت تريد دخول الفن كمخرجة أو مصورة، قائلة: «لم يكن في بالي قصة التمثيل وعندما علم والدي برغبتي في دخول الفن طلب مني الالتحاق بالمعهد لكن وقتها كنت متزوجة في الإسكندرية مما منعني من دخول الفن والالتحاق بالمعهد».



وأكدت ميريت عمر الحريري أن دخولها مجال الفن والتمثيل وهي في عمر الـ 58 سنة، بهدف تحقيق حلم وشغف لديها، مضيفة: «التمثيل يحتاج الكثير من الخبرات الحياتية بجانب أنني انتمي لعائلة فنية والدي عمر الحريري وخال والدتي زكي رستم وابن عمة والدتي جميل راتب وبنت خال والدتي الإعلامية ليلى رستم».

وفي فبراير الماضي، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي، الفنانة ميريت الحريري بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس.

وتأتي في إطار فقرات جديدة من برنامج واحد من الناس بعنوان (هذا ابى ) ونتحدث أبناء النجوم والنجمات ، عن ذكرياتهم وحكاياتهم ومشاعرهم وأبرز ملامح شخصيات الأباء الفنية والشخصية.

وكشفت ميريت، خلال الحلقة اسرار لأول مرة عن والدها، قائلة : "ان والدها الفنان عمر الحريري كان رائع ، ووالدي تزوج ثلاث مرات وأنجب ثلاث بنات ، وكان يوميا يحكي لي حكاية قبل النوم ، وكان يتعامل معي بحب ونتعلم الكثير من خبراته.

واضافت : "عند زواجي وافق علي الفور وكان حماه لطيف ويحب زوجي وابني ادم يعرف جده عمر الحريري وفخور بأعماله ، وان حبه للتمثيل ومن أصدقاءه كمال الشناوي وفريد شوقي والزعيم عادل امام ومديحة يسري.