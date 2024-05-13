جوارديولا عن مواجهة توتنهام: لدينا خيار واحد وهدفنا تحقيق إنجاز استثنائي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن المواجهة المنتظرة لفريقه أمام توتنهام في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام غداً، باستاد توتنهام في واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، في لقاء مؤجل من الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا " لا توجد لدينا خيارات، نحن أمام خيار واحد وهو الفوز بالمباراة، سنسافر من أجل ذلك، نحن في نفس الموقف الذي كنا عليه في المواسم السابقة، ونحن نعلم أنه يتعين علينا تقديم كل شيء. لدينا التوتر والتركيز المناسبين، ولسنا مسترخي".

وأضاف "نحن على وشك القيام بما لم يفعله أحد من قبل (4 القاب متتالية) وسنحاول، أرسنال يقومون بعمل رائع، وكنت أعرف أن المنافسة سوف تستمر حتى اليوم الأخير، لدينا فرصة للقيام بشيء مميز واستثنائي، أود أن أقول ذلك، الأمر يعتمد علينا وعلينا أن نستغله".

ويستهدف مانشستر سيتي نقاط المباراة من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من منافسه أرسنال قبل جولة واحدة على النهاية حيث يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، مع مباراة أقل للسيتي وهي التي سيخوضها اليوم، بينما يحل توتنهام في المركز الخامس وفي رصيده 63 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.