تشويه طالبة بـ فيلر فاسد داخل عيادة شهيرة.. ووزارة الصحة تغلق المركز

فتحت النيابة العامة بمدينة نصر، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام طالبة جامعية بتسبب عيادة تجميل شهيرة في إصابتها بتشوهات في الشفاه والوجه بعد حقنها بـ"فيلر" فاسد.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة خاصة بعدما اشارت التحقيقات الأولية ان وزارة الصحة اغلقت العيادة بالشمع الأحمر لما وجدته بمعاونة مباحث التموين داخلها من مخالفات كثيرة ابرزها انتحال احد العاملين بها صفة طبيب جلدية اضافة الى العمل دون ترخيص وتداول ادوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بها من وزارة الصحة

وكشفت الدكتورة نهى الجندي محامية الطالبة الضحية أن مالكة العيادة تواجه حزمة من الاتهامات بسبب الجرائم التي ارتكبتها والمساعدين لها في العيادة أولها انتحال صفة طبيب وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب ونصت المادة (١٠)على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه

وتواجه مالكة العيادة تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص علاوة على الترويج لتلك المنشأة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك وهو يعد اعلانا عن منشأة غير مرخصة ويعرضها للماءلة القانونية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندماحررت طالبة جامعية محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر أول تتهم فيه عيادة تجميل شهيرة بالتسبب في تشوه شفتيها ووجهها بسبب حقنة فيلر وبوتكس بمواد منتهية الصلاحية.

وقدمت دفاع الطالبة المجني عليها، شكوى إلى وزارة الصحة ضد عيادة التجميل الشهيرة بسبب أعمالها المخالفة وتقديم عروض وأسعار للفيلر والبوتكس رخيصة للغاية.

وقالت الطالبة إنها علمت بوجود عرض لحقن الشفتين فيلر وبوتكس بمبلغ ٣ آلاف جنيه فتوجهت إلى العيادة في شارع عباس العقاد بمدينة نصر وأجرت الحقن في اليوم التالي شعرت بحروق وتورم فأسرعت لطبيب جلدية الذي أخبرها بوجود تشوهات وإصابات في الشفة العلوية وأخبرها الطبيب المعالج بعد إصابتها بحروق وتشوه في الشفة العليا أن ما فعلته من حقن لا يقل ثمنه عن 10 آلاف جنيه.

واتهمت الطالبة مالكة العيادة التي انتشرت لها صورة شهيرة في الفترة الأخيرة تحمل سلاحًا ناريًا ويحيطها العديد من البودي جاردات بالتسبب في إصابتها وتشوه وجهها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وزارة الصحة تغلق عيادة التجميل وتشميعها بالشمع الأحمر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن إغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام إحدى العيادات الخاصة بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها، مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل دون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليست لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

من جانبه، أشار د.هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق.