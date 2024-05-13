القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل بالإسكندرية.

القبض على مشعوذ يعالج ضحاياه بالسحر والدجل بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته هاتفا محمولا، وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وبعض الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.