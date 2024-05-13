رئيس مركز أجا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجي

قام اليوم اللواء صبؤى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي برئاسة المركز لمتابعة سير العمل به وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية..

وخلال الجوله إلتقى "رئيس المركز "بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، مشيراً أن المركز التكنولوجي يواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح..

وأوضح رئيس مركز ومدينة أجا بأن العمل مستمر لاستقبال الطلبات بالمركز التكنولوجي برئاسة المركز طوال أيام الأسبوع والإجازات والعطلات الرسمية #ماعدا_يوم_الجمعة ..

وأكد "رئيس المركز "علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين في إطار القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق الصالح العام..

وخلال الجوله إلتقى "رئيس المركز "بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، مشيراً أن المركز التكنولوجي يواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح..

وأوشاررئيس مركز ومدينة أجا إلى ان العمل مستمر لاستقبال الطلبات بالمركز التكنولوجي برئاسة المركز طوال أيام الأسبوع والإجازات والعطلات الرسمية عدا الجمعة

وأكد "رئيس المركز "علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين في إطار القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق الصالح العام..

جاء ذلك بحضور ولاء بدوى مديرة إدارة المركز التكنولوجي برئاسة المركز.