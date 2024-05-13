تجنب هذا الخطأ عند استخدام المقلاة الهوائية

أصبحت المقالي الهوائية "الصحية" شائعة الاستخدام حول العالم، ولكن إهمال تنظيفها بعد الاستخدام قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، وفقا لخبراء الصحة.

وقالت كانديس زونا ميندولا، المختصة في سلامة الأغذية، إن طهي الطعام في مقلاة هوائية متسخة، دون تنظيفها "بين الاستخدامات"، يرتبط بارتفاع خطر التعرّض لتلوث الغذاء.

وعلى سبيل المثال، إذا قمت بطهي قطعة دجاج ملوثة بالسالمونيلا، ولم تنظف المقلاة الهوائية قبل طهي طعام آخر، فمن الممكن أن تصيب السالمونيلا عنصرا غذائيا آخر. ووفقا لإدارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تظل معظم السالمونيلا معدية لمدة 32 ساعة على سطح جاف.

وفي الوقت نفسه، تقول جانيلين هاتشينغز، المتخصصة المعتمدة في سلامة الأغذية وعالمة الأغذية في StateFoodSafety، إذا لم تقم بتنظيف مقلاة الهواء بانتظام "فستتراكم جزيئات الطعام القديمة والجراثيم وتلوث الطعام الذي تضعه فيها".

وأضافت: "ينبغي تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل وجبة يتم طهيها فيها".

وأوضحت كانديس: "كل ما عليك فعله هو استخدام الماء الساخن مع قليل من سائل غسل الأطباق. ثلاث دقائق من وقتك ستحافظ على المقلاة آمنة".

ونصحت بعدم استخدام الأدوات عند تنظيف المقلاة الهوائية، لأنها يمكن أن تزيل الطلاء غير اللاصق. كما لا ينبغي استخدام المطهر أيضا، لأنه عادة ما يكون غير آمن على الأسطح الملامسة للأغذية.

يذكر أن المقالي الهوائية حققت شهرة كبيرة كونها تستخدم الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، ما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

وهناك 7 أطعمة لا ينبغي طهيها في المقلاة الهوائية!

تستخدم مقالي الهواء الشهيرة الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، مما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

ومع ذلك، في حين أنه يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى غير المناسبة.

وكشف موقع Which؟ عن قائمة تضم سبعة أطعمة مشهورة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية.

1. الفشار

إذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الفشار (البوشار) في المقلاة الهوائية.

ومع ذلك، ينصح Which؟ باستخدام الميكروويف بدلا من ذلك - أو قد تنتظر بعض الوقت.

وأوضح أن "طهي الفشار في مقلاة الهواء الخاصة بك قد لا ينجح لأن معظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار. الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير".

2. المعكرونة

ليس من المستغرب أنه لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المعكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي.

وعلى الرغم من أن طهي صلصة المعكرونة في مقلاة هوائية أمر ممكن من الناحية الفنية، فمن المحتمل أن يصبح الأمر فوضويا للغاية.

يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لإعادة تسخين المعكرونة والصلصة التي تم طهيها بالفعل، ولكن الميكروويف وسيلة أكثر فعالية للقيام بذلك، وفقا لـWhich؟.

3. الخبز المحمص

يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي.

4. الأرز

يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة.

ويقول Which؟: "المقلاة الهوائية ليست جهازا يستخدم للغليان والتبخير - فمن الأفضل أن تستخدم جهازا للطبخ البطيء أو وعاء على الموقد".

5. الخضر الطازجة

تعرف أوراق الخس واللفت والسبانخ بكونها خفيفة الوزن لدرجة أن من المحتمل أن يتم نفخها حول المقلاة الهوائية، ما يخلق فوضى أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة.

6. الجبن (ما لم يكن الحلوم)

في حين أن منتجات الجبن المجمدة مثل قطع الجبن المقلية أو أصابع الموزاريلا جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، فمن الأفضل تجنب استخدام أي جبن طازج.

معظم الجبن الطازج لديه درجة حرارة انصهار منخفضة، ما يعني أنه يمكن أن يحترق بسرعة.

7. دجاجة كاملة

ما لم يكن لديك مقلاة هوائية ضخمة، تجنب وضع دجاجة كاملة فيها.

تحتاج مقالي الهواء إلى مساحة كافية للسماح للهواء الساخن بالدوران، وستشغل الدجاجة الكاملة مساحة كبيرة جدا للسماح بحدوث ذلك.

وهذا يعني أن الدجاجة الكاملة من المحتمل أن تحترق من الخارج، وتبقى نيئة من الداخل.