جامعة بني سويف التكنولوجية تفوز بالمركز الأول في هاكاثون

فازت جامعة بني سويف التكنولوجية بجائزة التميز في تكنولوجيا البيئة والطاقة الخضراء، كما فازت بالمركز الأول في هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، لدعم الطلاب المبتكرين، بمشاركة 45 مشروعًا من 10 جامعات تكنولوجية، برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة الدكتور جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء هيئات التدريس والطلاب.

وشاركت الجامعة في الهاكاثون بمشروع سيارة "هجين" وهي سيارة تعمل بالبنزين بجانب الهيدروجين، وتحتوى على نظام أمان يعمل على تنبيه السائق في حالة الإغفاء أو النوم، كما ترسل السيارة أيضًا رسالة تتضمن موقع السيارة ورقمها إلى الطوارئ والمستشفيات وأهل السائق في حالة الحوادث.

كما شاركت الجامعة بمشروع آخر وهو إنتاج الهيدروجين الأخضر بالطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام ألواح الطاقه الشمسية كمصدر للطاقة لتوليد الهيدروجين الأخضر.

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتسليم الجوائز للدكتور جان هنري رئيس الجامعة مثنيًا على كافة الجهود المبذولة للخروج بهذه الابتكارات بهذه الصورة المشرفة التي تعكس العمل بكل تفاني وإتقان.

وخلال فعاليات الهاكاثون، تفقد الدكتور أيمن عاشور، المعرض الذي يضم منتجات الطلاب وابتكاراتهم، واستمع إلى شرح تفصيلي حول ابتكارات ومشروعات الطلاب المُتميزة، مثنيًا على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة، موجهًا الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

وأعرب الوزير عن سعادته بالابتكارات والمنتجات التكنولوجية المُتميزة للطلاب، والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية المختلفة بجمهورية مصر العربية، يما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة المصرية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه عبر الدكتور جان عن سعادته بالجوائز التي حصلت عليها جامعة بني سويف التكنولوجية في مختلف المجالات، خاصة في ظل مشاركة جميع الجامعات التكنولوجية في فعاليات الهاكاثون، مؤكدًا أن الهاكاثون حدث يهدف إلى دعم أصحاب الأفكار والرؤى؛ لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم الابتكارية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع والأفكار الإبداعية والريادية التي تعتبر عاملًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر ان الهاكاثون يهدف إلى تشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع ومنتجات حقيقية قابلة للتطبيق، وقياس مردود الطلاب العلمي والتقني ومدى اكتسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة، وذلك تنفيذًا لمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتماشيًا مع تحقيق رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتنفيذ بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.

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