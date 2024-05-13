حكومة جديدة في الكويت وعودة معظم وزراء الحكومة الماضية ودخول وزيرة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً بتشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة الشيخ أحمد العبد الله، وتضم الحكومة الجديدة 13 وزيراً هم فهد يوسف سعود الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.



وفيما استقبل أمير الكويت في قصر بيان، الشيخ أحمد العبد الله المكلف بتشكيل الحكومة، تتألف التشكيلة الحكومية من عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، وأنور علي عبد الله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل محمد عبد الله العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، ونورة محمد خالد المشعان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، ومحمد إبراهيم محمد الوسمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية، وعمر سعود عبد العزيز العمر وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ومحمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان، وشهدت انضمام أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.



وشهدت الحكومة عودة معظم الوزراء بالحكومة الماضية ودخول وزيرة جديدة هي أمثال الحويلة في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والأسرة والطفولة، فيما غادر التشكيل الحكومي الجديد وزير العدل فيصل الغريب، ووزير التجارة عبد الله حمد الجوعان، ودواود معرفي وزير الشباب.



وكان الأمير الشيخ مشعل الأحمد أصدر منتصف أبريل الماضي، مرسوماً أميرياً بتكليف الشيخ أحمد العبد الله بتشكيل الحكومة، التي جاء إعلان أعضائها بعد يومين من قرار الأمير حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض بنود الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.