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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القباج تتوجه إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي لريادة الأعمال

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تتوجه اليوم الاثنين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار" المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري على هامش أعمال القمة العربية في مملكة البحرين، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ذات الصلة.

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كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية والمعرض العربي للأسر المنتجة، وكذلك المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية - بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان " التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".

وتلقي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من  "المنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، فضلا عن عقدها عددا من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.

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