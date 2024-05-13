25621 تليمذا بالصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي بابوتشت

انطلقت اليوم الاثنين 13مايو 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدارس ابوتشت باجراء الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في اجواء من الهدوء والانضباط الإداري و دون رصد اي شكاوي او مشكلات داخل اللجان بغرفة عمليات الإدارة.

جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة انتظام الامتحانات بفي لجان مدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي وكوم هيتم للتعليم الأساسي اطمأن المدير العام علي وضوح ورقة الأسئلة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان كما أحال مدير عام الإدارة احد الموجهين للتحقيق نظرا لعدم لقيامه بتنفيذ الانضباط الإداري.

وأوضح المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية ان إجمالي عدد التلاميذ الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بلغ 25621 تلميذا وتلميذة بمدارس،إدارة أبوتشت التعليمية شدد مدير عام الإدارة علي ضرورة تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للتلاميذ والمعلمين داخل اللجان واحكام غلق الأبواب عقب دخول التلاميذ وتوقيع الملاحظين علي ورقة الاجابة رافق مدير عام الإدارة خلال جولته عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء.

كما عقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 13 مايو الجاري اجتماعا موسعا بقاعة مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية حضره عبدالرؤوف عبدالواحد ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

استهدف الاجتماع موجهي المواد الاساسية والأنشطة التربوية المكلفين بالقيام بأعمال الموجه المقيم داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام2024/2023 بمدارس ابوتشت والمقرر لها ان تنطلق يوم السبت 18 مايو 2024م .

وشدد مدير عام الإدارة علي ضرورة القيام بالمهام المكلف بها الموجه المقيم والتي تستهدف في الاساس الحفاظ علي سرية وتأمين اسئلة الإمتحانات وفتح مظاريف الاسئلة وتوزيعها في المواعيد المحددة ومحاربة كافة طرق الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان ,واحكام غلق الأبواب عقب دخول الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

مشيرا الي تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية علي مدار الساعة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

وفي سياق متصل قام مدير عام الإدارة بتكريم الموجهين المقيمين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2023 نظرا لجهودهم في إتمام العملية الامتحانية على أكمل وجه، معربا لهم عن خالص شكره وتقديره متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.