اللقاء الثاني ضمن برنامج البناء الثقافي للائمة والواعظات بسوهاج

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بالإشتراك مع مديرية الشباب والرياضة برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر مايو الجاري بمقر مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان "التماسك المجتمعي ودوره في الأمن القومي" لعدد 250 إماما وواعظة .





حضر فعاليات البرنامج الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج والدكتور محمد فريد شوقى ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والأستاذ الدكتور أحمد فهمي علي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربيه للبنات بسوهاج والدكتور محمد عمر أبوضيف ، أستاذ النقد الأدبى بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج والشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف .





وفي بداية كلمته رحب الدكتور محمد فريد شوقى بالحضور مؤكدا على أنه فى ظلِّ الأمن والأمان تحلو العبادة ويصير النوم سباتًا والطعام هنيئًا والشراب مريئًا فالأمن والأمان هما عماد كلِّ جهد تنموي وهدف مرتقب لكلِ المجتمعات على إختلاف مشاربها .





ومن جانبه قال الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف إنّ نعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق ولذلك قُدِّمت عليها في الآية الكريمة: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}[البقرة: 126]. فبدأ بالأمن قبل الرزق لسببين:-

الأول: لأن استتباب الأمن سبب للرزق، فإذا شاع الأمن واستتبَّ ضرب الناس في الأرض، وهذا مما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح أبوابه، ولا يكون ذلك إذا فُقد الأمن.





الثاني: ولأنه لا يطيب طعام ولا يُنتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن؛





وقال الأستاذ الدكتور أحمد فهمى أستاذ العقيدة

أن الأمن ضرورة إنسانية وفريضة معيشية لا ينتظم بدونه شأن ولا يتحقق من غيره هدف دنيوي ولا أخروي ولذلك قرنه الله بأساسيات الحياة في قوله ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ) [البقرة: 110] بل بدأ به قبلها إذ الأمن ضد الخوف فالأمن حجر الأساس لمشروع التعمير الحضاري والاستخلاف البشري .

ثم ختم اللقاء بعقد المقرأة القرآنية للسادة الأئمة .