ازالة سور مخالف بطول 100متر مربع بقروى الحلفاية بقنا

تمكنت الوحده المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد العليم رئيس مجلس قروى الحلفاية تمت الازالة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الازالة عبارة عن اسوار بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة 100متر مربع .

ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية السماينة بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية وتمت الازالة حتى سطح الارض ، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة. يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى صعيدا آخر قام البدرى عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية بالمتابعة والاشراف على تركيب المرحلة الثانية لخط المياة الصالحة للشرب بقرى حمرا دوم وابو حزام .

جاء ذلك بحضور رجب ابو الوفا عبيد مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمركز وحسام مبارك رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة .

وكما قال بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام انه جارى العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل خط المياة النقية التى تخدم قرى حمرا دوم وابو حزام والذى يبلغ طولة حوالى ٢٠٠٠متر بقطر ٦بوصة.

ياتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالتضافر والتعاون بين الاجهزة التنفيذية منظمات المجتمع المدنى ومن ثمار هذا هو خط المياه الجارى تنفيذة من قبل موسسة بالعربى إنسان (سقيا ) تحت شعار { قطرة مياه =حياه} ضمن مشروع توصيل المياه النقية لقرى مصر . الجدير بالذكر ان هذا الخط الذى يشرف على تنفيذه شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا .