جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثمان طالب بالطالبية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل، بعد اختفائه عدة أيام، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكشف غموض اختفائه ووفاته.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يفيد بإختفاء طالب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة بالطالبية، في ظروف غامضة.

ومن خلال إجراء التحريات، تم العثور على جثة الطالب طافية بنهر النيل، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، أن المتهم ، تم ضبطه وبحوزته كميات من مخدر الهيروين في منطقة الجيزة، بقصد الاتجار.

كانت وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد قيام "عمرو م" 39 سنة، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 307 لفافة من مخدر الهيروين، ومبواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر محضربالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

كما قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة استورجى سيارات بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة، كما عاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهر وغرامة 500 جنيه، بتهمة حيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم14045 لسنة 2023 جنايات العجوزة، للمتهم "محسن . م"، 37 سنة، استورجي، أنه في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة أحرز بقصد الاتجار مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

بدأت تفاصيل الواقعة عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، ورؤية المتهم ممسكاً سلاح ابيض "مطواة" ويحاول فتح غطاء لميزان حساس فضبط واياها، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 13 كيس تحوي على مسحوق يشتبه جوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.