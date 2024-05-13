إنطلاق معسكر الرياضة من أجل التنمية لياقتي مهارتي بسوهاج

بدأت فعاليات المعسكر الثاني لبرنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي .. مهارتي،دوّي" بمركز شباب اولاد حمزة بإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





ينفذ معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" ومنظمة اليونيسيف لعدد ١٠٠ مشارك من للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة .





يعتبر هذا المعسكر الثاني من إجمالي عدد خمسة معسكرات سوف يتم تنفيذهم بمحافظة سوهاج وتم تنفيذ المعسكر بواسطة مدربات متخصصات من المحافظة .





يهدف البرنامج إلى اكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤي من خلال دوائر دؤي.





ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات .





وفي نهاية اليوم عبر المشاركين عن سعادتهن بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدى استفادتهن وتنمية خبراتهن ومعارفهن.





جرى ذلك برعاية وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتورة سامية عيد منسق البرنامج بوزارة الشباب والرياضة .





وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل على تنمية قدراتهن الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الاجتماعية والعمل الجماعي وفي نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها في مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة .