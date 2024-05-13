صور.. مستشفي العربي الطبي تحتفل بيوم التمريض العالمي

احتفلت مستشفي العربي الطبي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بيوم التمريض العالمي، بحضور الدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتوره ناديه طه عميد كلية التمريض بجامعة الزقازيق، والدكتوره مروه مصطفي راغب عميد كلية التمريض جامعة بنها، الدكتوره سها ممدوح استاذ مساعد إدارة التمريض بجامعة المنوفية، الدكتوره عبير رفعت استاذ مساعد إدارة التمريض بالجامعة الحديثة، الدكتور وفاء الشاذلي نقيب تمريض المنوفية، والدكتور سعيد البربري نائب رئيس القطاع الطبي، والدكتور محمد علي العربي المدير التنفيذي لمستشفي العربي.

وقدمت مستشفي العربي خلال الاحتفالية عددا من المحاضرات العلمية و العملية لاطقم التمريض بالمستشفي، كما قامت ببث عدداً من فيديوهات حول دور التمريض في المنظومة الصحية.

وفي سياق آخر - أشارت الدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض، بأنَّ النقابة العامة للتمريض بصدد تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض يوم السبت المقبل 18 مايو، بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعدد من وزراء الصحة السابقين، كما أن الاحتفالية ستشهد تكريم الكوادر التمريضية المتميزة، إذ سيتمّ تكريم أفضل عمل فردى مميز وأفضل عمل جماعي وأفضل مؤسسة متميزة، وتكريم التمريض المثالي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم عدد من التمريض بالمعاش تقديرًا لجهودهم لخدمة المرضى.

يذكر أنَّه يتمّ الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمريض بجميع أنحاء العالم في 12 مايو من كل عام، للإشادة بإسهامات التمريض، كما أنه تم اختيار يوم 12 مايو للاحتفال بيوم التمريض العالمي، إذ أنَّه يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل التي اشتهرت بأنّها مؤسسة التمريض الحديث.

وفي نهاية الحفل كرمت إدارة مستشفي العربي، مجموعة من المتميزين من الكوادر الطبية بالمستشفي، كما تم تكريم عددا من رواد المهنة من جامعة الزقازيق و جامعة بنها، احتفالا بيوم التمريض العالمي، وتقديرا لجهودهم.