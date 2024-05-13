وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفي بنها التعليمي

أجري اليوم الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبيةل جولة مرورية بمستشفي بنها التعليمي ،

تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ ، واطمأن علي احوال المرضي ،

كما أشاد أثناء المرور بتواجد الفريق الطبي بقسم الاستقبال ، والمتابعة الدقيقة للمرضي ،

كما تفقد وكيل الوزارة أقسام العناية المختلفة ، وأشار سيادته الي ضرورة التنسيق التام بهدف القضاء علي قوائم الانتظار لمرضي الرعايات طبقا للتشخيصات المختلفة للحالات ، وامكانيات المستشفي ،

حيث يري أن مستشفي بنها التعليمي تعد صرح طبي متميز قادر علي استقبال جميع الحالات بمختلف التخصصات ..

كما أبدي وكيل الوزارة الاستعداد التام للتعاون عن طريق تبادل الخدمات علي مستوي جميع الموارد المتاحة .

وتفقد الدكتور حموده الجزار أيضا أثناء الزيارة المبني الجاري تطويره ، وتابع عملية فرش وتشغيل الأسرة بها ،

كما تفقد أيضا قسم الوافدين من اهالي غزه واطمأن علي أحوال المرضي وذويهم واستمع لمطالبهم ،

هذا وقد تفقد وكيل الوزارة ايضا شبكه الكهرباء البديلة التي تم انشاءها مؤخرا بقوة تشغيل تكفي لتشغيل كهرباء المستشفي بأككلها لمدة شهر كامل ،

جاء ذلك بحضور د. فادي كمال مدير المستشفي ، د. محمد جمال مدير ادارة المستشفيات د. ايهاب سامي نائب مدير المستشفي ، د. محمد سعيد مسئول الرعايات المركزة بالمديرية ، ود. نادر صولة رئيس اقسام الرعايات المركزة بالمستشفي ..