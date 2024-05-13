مصرع كهربائي سقطت به كابينة مصعد من الطابق الرابع بسوهاج

لقي كهربائى مصرعه، عقب سقوط كابينة مصعد به من الطابق الرابع بأحد العقارات بمدينة البلينا، وذلك عقب حدوث عطل مفاجئ بالكابينة أثناء إستخدامه للمصعد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقي اللواء عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط مباحث مركز شرطة البلينا، يفيد بإصابة كهربائى عقب سقوط كابية مصعد به وتم نقله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين وصول " عماد ص ص م" 53 سنة، كهربائي إلى مستشفي البلينا المركزي مصاباً " بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء سقوط كابينة مصعد كهربائي وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه " إيليا ص ص م" 51 سنة عامل، أفاد بأنه عقب إنتهاء شقيقه المتوفي من أعمال الكهرباء بشقة بالطابق الرابع بعقار ملك " عادل د"، وحال دخوله المصعد الكهربائي ممسكاً بسلم المونيتال حدث عطل بمفتاح تشغيل المصعد وعند محاولته إصلاح العطل سقطت به كابينة المصعد ما أدي لإصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود شبهة جنائية في وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالبطن والمخ"، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر محضر بالواقعة، وأخكرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، ما أسفر عن إصابة شقيقة مالك المنزل بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجامعى بسوهاج لتلقي العلاج اللازم.

كان تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود مصابة، وعلى الفور تم الدفع بسيارت إطفاء وتم فرض كردون أمني بالمكان، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على النيران بعد أن امتدت واشتعلت في منزل مجاور للمنزل محل الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تبين نشوب حريق بغرفة بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "كرم م ا ا" 32 سنة، عامل زراعي، كما تبين أن الحريق أمتد لمنزل ملاصق ملك " عمر ع ا م" 26 سنة طالب، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة شقيقة مالك المنزل الأول وتدعى" إنتصار م ا ا" 35 سنة ربة منزل، بحروق بالوجه والذراع الأيسر " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال مالكي المنزلين بمضمون ما سبق، أكدا ما جاؤ بالتحريات، وأضافا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالغرفة بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.