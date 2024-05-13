إطلاق منصة "بكرة دهب" لتنويع المحافظ الاستثمارية في مصر

أعلنت bokra، الشركة المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأموال، عن شراكتها الجديدة مع دهب مصر، الشركة المصرية الرائدة في مجال استثمارات المعادن الثمينة، حيث يمثل هذا التعاون انطلاق منصة "بكرة دهب" التي تستهدف المستثمرين من الافراد والشركات في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الاستثمار والادخار في مختلف المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.

تهدف منصة "بكرة دهب" إلى خلق منتجات استثمارية مبتكرة في الشرق الأوسط، حيث ستوفر للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصًا متميزة لتنويع محافظ الاستثمارات وفي الوقت نفسه توفير عملية آمنة وفعالة للاستثمار في المعادن الثمينة.

قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لبكرة القابضة: "نحن فخورون بالشراكة الاستراتيجية مع دهب مصر لإطلاق منصة بكرة دهب، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بتنويع المنتجات الاستثمارية فى إدارة الأموال وتمكيننا من توسيع نطاق عملنا وتوفير فرصة مجزية للاستثمار والادخار في المعادن الثمينة. ومن خلال منصة "بكرة "، نعتزم تقديم منصات إضافية في المستقبل القريب مع الالتزام بتقديم خدمة فعالة و آمنة لإدارة المحافظ".

وتعد دهب مصر، لاعب رئيس في سوق المعادن الثمينة، حيث تجلب خبرتها في الصناعة إلى الشراكة الاستراتيجية. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتها في تمكين المستثمرين بفرص استثمارية مبتكرة ومتاحة.

قال فادى كامل و عمرو فؤاد، المؤسسين لشركة دهب مصر: "نحن متحمسون للشراكة مع bokra، حيث تجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين خبراتنا في سوق المعادن الثمينة والتكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها bokra لتمكين المستثمرين عبر المنطقة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والادخار. نهدف معًا إلى خلق تجربة استثمارية سلسلة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع خطة bokra للتوسع إلى أسواق الإمارات والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام، وتهدف منصة "بكرة دهب" إلى جذب المستثمرين وتعزيز مكانتها كرائدة في صناعة إدارة الاموال. تعزز شراكة دهب مصر مع " bokra" رؤية bokra وطموحها في تقديم حلول استثمارية مبتكرة، وتلبية أهداف مالية متنوعة، وتعزيز الشمول المالي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمثل هذه الشراكة بداية للعديد من التعاونات الاستراتيجية مع قادة القطاعات في فئات الأصول المختلفة، والتي تتوافق مع نهج مجموعة بكرة لتوسيع عروضها بدعم من شركاء خبراء.