إصابة ربة منزل في حريق منزل بدار السلام بسوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، ما أسفر عن إصابة شقيقة مالك المنزل بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجامعى بسوهاج لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة دار السلام، ووجود مصابة، وعلى الفور تم الدفع بسيارت إطفاء وتم فرض كردون أمني بالمكان، ونجح رجال الإطفاء من السيطرة على النيران بعد أن امتدت واشتعلت في منزل مجاور للمنزل محل الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تبين نشوب حريق بغرفة بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك المدعو "كرم م ا ا" 32 سنة، عامل زراعي، كما تبين أن الحريق أمتد لمنزل ملاصق ملك " عمر ع ا م" 26 سنة طالب، وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن إصابة شقيقة مالك المنزل الأول وتدعى" إنتصار م ا ا" 35 سنة ربة منزل، بحروق بالوجه والذراع الأيسر " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال مالكي المنزلين بمضمون ما سبق، أكدا ما جاؤ بالتحريات، وأضافا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالغرفة بمنزل الأول ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وراء الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.