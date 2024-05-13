تعليم قوص يفوز ب 4 مراكز أولى على مستوى الجمهورية

أعلن عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، عن فوز 4 مدارس تابعة للإدارة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بعدة مسابقات كشفية و مرشدات متقدمة ، مشيدا بالدور الفاعل الذى يقوم به توجيه التربية الرياضية والتوجيه الكشفى بقيادة حسن عوض موجه عام التربية الرياضية وأحمد حسين الموجه الأول .

وقال مدير عام إدارة قوص التعليمية أن مدرسة الشهداء الثانوية بنات فازت بالمركز الاول علي مستوي الجمهوريه لفريق مرشدات متقدمة ثانوي عام ، كما فازت مدرسة قوص الصناعيه بنات بامركز اول علي مستوي الجمهوريه بمسابقة المرشدات المتقدمات بالتعليم الفني وفازت مدرسة قوص الاعداديه بنات بالمركز الاول للمرشدات للمرحله الاعداديه ، أما المركز الأول على مستوي الجمهوريه للزهرات فكان من نصيب مدرسة وحدة الحرا جيه الابتدائية .

هذا وهنأ " القبانى " قيادات تعليم قنا بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة ومنال عبدالوهاب وكيل المديرية ، وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بقنا وتوجيه التربية الرياضية بهذا الإنجاز الذى يكلل مجهود ملحوظ لفريق العمل الكشفى بالمديرية بقيادة حسين سعد بلاش وتوحا رجب وجمال الشباط ، موجها الشكر لمديرى المدارس الفائزه وفرق الإرشاد الكشفى بها .

يذكر أن تعليم قوص فاز خلال أبريل الماضى بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكشاف المتقدم وكان من نصيب مدرسة قوص الثانويه العسكرية كما فازت مدرسة جراجوس الابتدائيه بالمركز الأول جمهورى بمسابقة أشبال الكشافة .

من ناحية أخرى صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ان قروي جراجوس وحجازة قاما بتنفيذ عددا من قرارات الازالة الفورية لحالات تعدي بالبناء علي ارض الزراعية وأراضي املاك الدولة.

واوضح رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني ان قروي جراجوس قام بتنفيذ قرارين إزالة فورية احدهما لحالة تعدي بالبناء علي مساحة واحد قيراط بناحية الجمالية والاخري لحالة تعدي علي نفس المساحة بناحية جزيرة مطيرة، بينما قروي حجازة نفذ قرار لحالة تعدي بالبناء علي ارض أملاك الدولة بنجع العاقولا على مساحة ٥٠٠م واضاف رئيس المركز ان التعديات عبارة عن حفر وإعداد قواعد خرسانية تمهيد لرمي الطبقة الخرسانية بها وكذلك لأسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة، مؤكدا انه تم تسويتها جميعا بسطح الارض وتم تسليم القطع لمشرف الحوض التابعة الجمعيات الزراعية بتلك المناطق متابعتها وللتاكد ااب عودتها لطبيعتها قبل التعدي.