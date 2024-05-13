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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة بـ"المصري للفكر": القاهرة تضغط على إسرائيل وحماس من خلال مائدة المفاوضات

غزة
غزة

كشفت نرمين سعد، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات، عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الاول من الحرب، مشددة على أن القاهرة بدأت قبل أيام الضغط على إسرائيل وحركة حماس من خلال مائدة المفاوضات.

 

وتابعت “شبانة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، : “القاهرة بيّنت للولايات المتحدة الجوانب الإنسانية والسياسية والقانونية بشأن العملية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.. بجانب ايضًا الأمن القومي بمصر”، موضحًا أن هناك تحرك من مصر على المستويين الدبلوماسي والقانوني من خلال اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

 

وأكدت أن انضمام مصر والتدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية له أهمية خاصة؛ لأن مصر تربطها بإسرائيل اتفاقية السلام، ما يؤكد أن القاهرة قادرة على مراعاة اتفاق السلام وفي ذات الوقت لن تتغاضى عن أي جريمة تتركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مضيفة: “الدور المصري المتعلق بالقضية الفلسطينية ليس وليد اليوم.. الدولة كانت شريكًا أساسيًا في جميع مبادرات السلام التي تم طرحها على المستوى الإقليمي والدولي”.

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