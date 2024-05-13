أمازون تستثمر 1.3 مليار دولار وتخلق 3000 فرصة عمل

قالت أمازون إنها ستستثمر أكثر من 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في عملياتها الفرنسية وستوفر أكثر من 3000 فرصة عمل دائمة في البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن أمازون وشركات أخرى، من بينها جلاكسو سميث كلاين (GSK.L)، تفتح علامة تبويب جديدة وأكسنتشر (ACN.N)، وستعلن عن استثمارات بمليارات الدولارات في إطار مبادرة "اختر فرنسا" السنوية للبلاد، الحدث الذي يبدأ يوم الاثنين.



قالت شركة أمازون في بيان إن استثمار Amazon Web Services (AWS) سيزيد من البنية التحتية السحابية في منطقة باريس لدعم فرص الذكاء الاصطناعي المزدهرة في فرنسا، والبنية التحتية اللوجستية في منطقة أوفيرني رون ألب.

لقد تزايدت شعبية GenAI، وفتحت طلبًا جديدًا على الخدمات السحابية، وأصبحت فرنسا مركزًا للذكاء الاصطناعي، مع وجود شركات ناشئة واعدة مثل Mistral وPoolside. أنشأت شركات مثل ميتا وجوجل مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي في البلاد.



واستثمرت أمازون أكثر من 20 مليار يورو في عملياتها الفرنسية منذ عام 2010 وتوظف أكثر من 22 ألف موظف دائم عبر أعمالها السحابية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وقال فريديريك دوفال، المدير القطري لشركة أمازون فرنسا: "تضاف هذه الوظائف إلى 2000 وظيفة أعلنا عنها لعام 2024".

كما سيتم استخدام جزء من الاستثمار لتوسيع شبكتها اللوجستية لزيادة سرعة التسليم وتقليل انبعاثات الكربون، ولديها أكثر من 35 منشأة لوجستية في فرنسا.

تخطط شركة OpenAI للإعلان عن منتج البحث الخاص بها المعتمد على الذكاء الاصطناعي يوم الاثنين.