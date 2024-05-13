رئيس محلية قوص :تنفيذ قرارت إزالة فورية بجراجوس وحجازة

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، ان قروي جراجوس وحجازة قاما بتنفيذ عددا من قرارات الازالة الفورية لحالات تعدي بالبناء علي ارض الزراعية وأراضي املاك الدولة.

واوضح رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني ان قروي جراجوس قام بتنفيذ قرارين إزالة فورية احدهما لحالة تعدي بالبناء علي مساحة واحد قيراط بناحية الجمالية والاخري لحالة تعدي علي نفس المساحة بناحية جزيرة مطيرة، بينما قروي حجازة نفذ قرار لحالة تعدي بالبناء علي ارض أملاك الدولة بنجع العاقولا على مساحة ٥٠٠م واضاف رئيس المركز ان التعديات عبارة عن حفر وإعداد قواعد خرسانية تمهيد لرمي الطبقة الخرسانية بها وكذلك لأسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة، مؤكدا انه تم تسويتها جميعا بسطح الارض وتم تسليم القطع لمشرف الحوض التابعة الجمعيات الزراعية بتلك المناطق متابعتها للتأكد من عودتها لطبيعتها قبل التعدي.

استقبل الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز ، صباح اليوم الأثنين بمقر مكتبه عددا من المواطنين ، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في حضور فراج الوحش نائب رئيس المركز، في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمدينة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بالمدينة.

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس المركز اجتماعا موسعاً مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص لمناقشة مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن بعض قري حجازة، وذلك في حضور هبة الفولي نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص، والمهندس احمد توفيق الخطيب مدير هندسة كهرباء قوص، فضلاً عن حضور مسئولي الوحدة المحلية لقروي حجازة.

و اشار الدكتور قدري الشعيني في بداية اللقاء الي ان رئاسة الوحدة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متكرره تفيد بعدم وصول المياه النقية الي بعض المناطق بقروي حجازة خاصة المناطق الجبلية والتي تقع في اطراف محلي قوص يناقش مشكلة ضعف وصول المياه بقرى حجازة وجه رئيس المركز خلال اللقاء مسئولي شركة المياه بضرورة وضع حلول سريع وعاجلة لحل هذه المشكلة كونها تمس إحتياجات المواطنين الاساسية مؤكداً علي ضرورة توفير حلول جذرية لمعالجة مشكلة ضعف المياه وعدم وصولها بالمناطق المتضررة.

ومن جانبها اضافت هبه الفولي ان مسئولي الشركة بالتنسيق مع هندسة كهرباء قوص، قدموا مقترحا باستثناء فصل التيار الكهربائي عن مأخذ محطات المعرى والمسيد وحجازة قبلى وحجازة بحرى والعقب حتي يتسني وصول عمليات ضخ مياه الشرب النقية الي المناطق النائية والكائنة في نهايات الشبكات، مضيفة ان رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني اكد على ضرورة استخدام اسلوب المناوبة حتى لا يتم حرمان بعض المناطق في الوقت الذي تشهد فيه مناطق اخري وفرة في كميات المياه، كما تم التأكيد على مسئولي الشركة بضرورة مراجعة المحابس وغرف التحكم واجراء صيانة دورية لها.