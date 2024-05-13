ميناء الإسكندرية يستقبل ١٠١ الف طن بضائع



إنتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 35 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 2068 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1178 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 890 حاوية بما يشكل 43% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

ووجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .

جدير بالذكر انة يتم تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات، و منها

لإحلال خطوط السكك الحديدية بميناء الاسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه ، و يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق

بالاضافة الي ، تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم . و مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه . و يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا . ز يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2 . و الذى سيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م

بالإضافة الي مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، و يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا

و يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2

و الذي سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر ، و حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير

بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين