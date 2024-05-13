رامي عياش يلتقي جمهوره في باريس الشهر الجاري.. موعد الحفل

رامي عياش .. يلتقى المطرب اللبناني رامي عياش مع جمهوره المغترب خارج الأراضي العربية، خلال الشهر الجاري في حفل كبير بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ومن المقرر أن يقدم عياش حفلًا أوركسترالي ضخم بمشاركة أوركسترا مزيكا، على مسرح كازينو دي باريس الشهير في باريس يوم الجمعة الموافق 24 مايو.

ويحيي رامي عياش الحفل بقيادة أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في أوروبا، والتي تعتبر المرة الثانية التي يجتمع فيها عياش والقرمازي في فرنسا، حيث التقوا منذ عام في أولى حفلات النجم اللبناني الأوركسترالية في أوروبا خلال مايو الماضي، والتي قدم خلالها أكثر من 15 أغنية بتوزيع اوركسترالي لأول مرة والتي لاقت نجاح عربي وعالمي كبير.

وعلى صعيد آخر يشارك رامي عياش في الفعاليات الغنائية لمهرجان موازين المغرب 2024، الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء، وتبدأ فعاليات الدورة 19 للمهرجان بداية من الفترة 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصوات غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

ويقدم عياش حفله في المهرجان يوم 28 من يونيو القادم على منصة النهضة في العاصمة المغربية "الرباط"، وتم طرح التذاكر بشكل إلكتروني .

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامى عياش، أغنية بعنوان "ما بنساك" والتي تم طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والتي خرجت بتوزيع موسيقى أوركستر بمشاركة 44 عازف، لتخرج بشكل مميز جذب الكثيرون، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.