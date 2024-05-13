الإسماعيلي يلجأ للحل الودي في أزمة كارميلو

لجأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن إلى الحل الودي مع اللاعب البوليفي كارميلو مهاجم الدراويش السابق.

وعلمت الوفد أن مجلس الإدارة قرر التواصل مع اللاعب لحل الأزمة ودياً من قبل ايقاف قيد الفريق بسبب الغرامة التي يجب تسديدها للاعب.

وأصبح مسئولو الإسماعيلي في وضع حرج للغاية بعد رفض المحكمة الرياضية الدولية بلوزان بسويسرا استئنافهم ضد الحكم الصادر لمصلحة البوليفي كارميلو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق تغريمهم 440 ألف دولار، وبذلك يلزم عليهم سداد المبلغ خلال 45 يومًا للاعب حتى لا يتعرض النادي لحظر القيد ثلاث فترات متتالية.

وكان نصر أبو الحسن أوكل للمحامي السويسري ألكسندر روفينين، تقديم طعن على حكم أول درجة الصادر عن CAS لصالح اللاعب البوليفي كارميلو لكن تم رفضه وبات لزامًا الوفاء بالغرامة المستحقة له أو الدخول في تفاوض معه لخفضها خلال الشهر والنصف المقبلين حتى لا يتم إيقاف القيد ثلاث فترات متتالية.

ويواجه النادي الإسماعيلي مشاكل أخرى مع المحترفين الأجانب السابقين الذين حصلوا على أحكام أول درجة لازال مستأنف عليها الإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو فيرناندو والجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس الشواط.

وكان مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي تعاقد مع البوليفي كارميلو قادمًا من بوليفيا لمدة أربع مواسم ونصف، ولم يظهر اللاعب بالمستوى المطلوب وتم تهميشه من قبل الأجهزة الفنية المتعاقبة على النادي وقتها حتي هرب وقدم شكوى ضد النادي في CAS تم تداولها حتى انتهت للحكم النهائي سالف الذكر.