مهران: تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل صفعة للاحتلال وانتصار للعدالة

أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على اعلان مصر اعتزامها التدخل في الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرًا إياها صفعة قوية للاحتلال وإعلاء لصوت العدالة في مواجهة الغطرسة والاستكبار.

وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إن تدخل مصر في هذه القضية يأتي في توقيت بالغ الدقة والأهمية، حيث يتزامن مع الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، التي شهدت اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وطرده من دياره على يد العصابات الصهيونية، في واحدة من أبشع جرائم التطهير العرقي في التاريخ الحديث، والتي مهدت الطريق أمام احتلال إسرائيل لفلسطين والأراضي العربية وارتكابها المتواصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأوضح، أن الموقف المصري يبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن زمن الصمت الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية قد ولى، وأن مرحلة جديدة من المحاسبة والمساءلة القانونية والأخلاقية قد بدأت، حيث لم يعد بإمكان إسرائيل الاستمرار في سياساتها العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني بمنأى عن الملاحقة القضائية، مهما امتلكت من نفوذ وحماية من حلفائها.

وأشار، خبير النزاعات الدولية أن انضمام مصر إلى جانب جنوب إفريقيا في الدعوى، وفقًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، سيشكل ثقلًا نوعيًا في تعزيز الموقف القانوني للأخيرة، حيث سيسمح للقاهرة بطرح رؤيتها فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وكيفية انطباق أحكامها على السلوك الإسرائيلي، مستندة لما تمتلكه من خبرة طويلة في التعامل مع الصراع، ولما عايشته من مآسي وجرائم على مدار عقود الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع، بتدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا، فإنها لا توجه صفعة لإسرائيل فحسب، وإنما أيضًا للإدارة الأمريكية التي طالما انحازت للمصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، ووظفت نفوذها في مجلس الأمن لحماية تل أبيب من أي مساءلة جدية عن جرائمها الموثقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الدول للانضمام لمعركة تقويض الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وقادتها، وإخضاعهم لسلطان القانون الدولي الإنساني.

وأكد مهران، أن أي قرار ستصدره محكمة العدل الدولية سيكون ملزمًا من الناحية القانونية لكل الدول الأطراف، وفي مقدمتها مصر، ما يعني أن انضمام القاهرة سيضفي مزيدًا من الشرعية والحجية على الأحكام التي ستصدرها المحكمة، ويجعلها سابقة قضائية رئيسية في التعاطي الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية.

كما بين أن ما ستقدمه مصر من أدلة وشهادات حول حجم المعاناة التي عايشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، سيساهم في إثراء ملف القضية، وتسليط الضوء على منظومة الجرائم المنهجية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ما سيدفع المحكمة لإصدار أحكام جريئة بهذا الشأن.

وشدد مهران علي أن خطوة مصر لن تغير فقط مسار هذه القضية، وإنما ستفتح الطريق أمام جبهة قانونية دولية أوسع لمحاصرة الاحتلال في كل المحافل والهيئات الأممية، وإرغامه على دفع ثمن جرائمه، مؤكداً على أهمية استمرار الضغط والنضال بكل السبل السياسية والدبلوماسية والميدانية والشعبية من أجل عزل إسرائيل وإنهاء احتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

وبالامس، أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات اسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.