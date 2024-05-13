عاجل.. غارات عنيفة برفح واعتقال شاب واقتحام شرق قلقيلة اليوم

قصف رفح..تستمر قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اعمالها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، للشهر الثامن على التوالي، دوون خشية من تعرضها للمحاسبة دوليا على جرائم الحرب التي تقوم بها.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، شابا من بلدة دير سامت غرب الخليل، واقتحمت بلدة يطا.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد صافي

وقالت مصادر محلية، إن قوات الإحتلال اعتقلت الشاب محمد صافي الحروب بعد اقتحامها بلدة دير سامت، كما اقتحمت قوات الإحتلال عددا من أحياء بلدة يطا جنوب الخليل.

وفي الساعات الأولى من اليوم داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافة عسكرية عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، من بينها منازل لأسرى محررين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في نفس التوقيت قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي نفس السياق أصيب عدد من المواطنين اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجروح، معظهم بجروح خطيرة بعد قصف الاحتلال لمنزل في حي البرازيل شرق رفح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة شرق رفح.