أحمد جعفر يوضح سبب خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

أكد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض خاض مواجهة نهضة بركان المغربي بذهاب نهائى كأس الكونفدرالية خائفاً في الشوط الأول موضحاً أن الفريق افتقد الخطورة على مرمى بطل المغرب في بداية اللقاء.

وخسر فريق الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على الملعب البلدي ببركان في المغرب، ضمن ذهاب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أحمد جعفر خلال تصريحات تلفزيونية لملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى إن النهائيات تحتاج إلى الروح القتالية حتى أخر قطرة عرق،لافتاً إلى أن اللاعبين قصروا في الشوط الأول من اللقاء.

وتابع جعفر:" الزمالك نزل خايف في الشوط الأول واستحوذ في الشوط الثانى وكام لازم الزمالك يقفل أول ربع ساعة والفريق افتقد الخطوة الهجومية على مرمى نهضة بركان المغربى".

وواصل:" جوميز المدير الفني للزمالك تأخر في إجراء التغييرات، وهدف سيف الجزيري في بداية الشوط الثاني أحبط معنويات الفريق المغربي، وسيطر الزمالك لفترة، وأضاع زيزو هدفا مؤكدا كان من الممكن أن يريح الفريق الأبيض في مباراة العودة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المقبلة

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الزمالك قد حسم تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني في دور نصف النهائي بنتيجة 3-0، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما حسم فريق نهضة بركان صعوده إلى نهائي الكونفدرالية، على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بعد أزمة الناديين واعتبار الأخير منسحبًا بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".