مي العيدان تعلق على استبدال هدي حسين بإلهام الفضالة في مسرحيتها ..شاهد

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان لجمهورها ومتابعيها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام عن استبدال الفنانة هدى حسين بالفنانة إلهام الفضالة في مسرحية "الطابق الثاني"، والتي من المقرر عرضها في احتفالات عيد الأضحى القادم في الكويت.

وكتبت العيدان:" خبر حصري . . الهام الفضاله بديله ل هدى حسين بمسرحية الطابق الثاني بموسم عيد الاضحى القادم بالكويت علما بان المسرحيه تم تصويرها من قبل الفنانه هدى حسين وقدمتها ب اكثر من موسم بالكويت وقطر و السعوديه. . ولكن بعد ان تم توقيف الفنانه هدى حسين وباقي الفنانين المشاركين بمسلسل زوجه واحده لاتكفي من قبل وزارة الاعلام . . هذا وجاري البحث عن ممثله بديله ايضا للفنانه مرام . . انتو اشرايكم؟!".

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ويرجع السبب الأساسي في هذا الإستبدال هو استمرار قرار منع كل من شارك في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الدرامي من تقديم أعمال فنية داخل الكويت وإحالتهم للنيابة العامة بسبب التهمة الموجهة إليه وهي الإساءة للمجتمع الكويتي.

وعلقت الفنانة هدى حسين، على قرار وزارة الإعلام الكويتية بإحالة نجوم المسلسل إلى النيابة قائلة: "هذه الملفات موجودة في مدارسنا، وأنا عندي علم فيها، الناس المتخصّصة رووا حكاياتهم لي، ليس فقط في الخليج، وإنما في الوطن العربي".

وقرر سعود الشحومي محامي الفنانة هدى حسين، مقاضاة كل من أساء لها ولأسرتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، مؤكدًا أنها تتعرض لحملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر

وأصدر محامي الفنانة هدى حسين بيانًا، قال فيه: الفنانة هدى حسين تتعرض إلى حملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر، وصلت إلى حد التشكيك في حب وانتماء وولاء هدى حسين للأرض التي تعشقها وتحبها.

وأضاف: نقبل النقد بكل أشكاله حتى وإن قسى لكن بعيدًا عن الإسفاف والتشكيك، نقبل النقد بكل حب وإن اشتد هي رسالة الفنان، نقبل برحابة صدر قيام الجهات الإدارية وكذلك الأفراد سلوك الطريق القانوني والقضائي.

من هي مي العيدان

صحفية وكاتبة إذاعية كويتية، كما إنها ممثلة سابقة، وعملت في بعض الأدوار الصغيرة في المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية، وحصدت شهرتها في عام 2011 عندما قامت بتقديم برنامج "ناسف لعدم الإزعاج".