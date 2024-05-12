تجديد حبس المتهمين بسرقة هاتف أجنبية بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بسرقة هاتف سيدة أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا سيدة تحمل جنسية أجنبية، تفيد فيه بتعرضها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية في منطقة مصر القديمة.

من خلال إعداد كمين محكم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم التحفظ عليهما والدراجة النارية، ونقلهما إلى قسم الشرطة للتحقيق.

تم استدعاء المجنى عليها إلى قسم الشرطة، حيث تعرفت على هاتفها المحمول واتهمت المتهمين بالسرقة.

وأكدت المجنى عليها أن المتهمين كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" عند سرقة هاتفها، وأن عملية السرقة تمت بطريقة "الخطف" وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين عاطلين، ولديهما سجلًا جنائيًا يشير إلى تورطهما في جرائم سرقة سابقة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة السرقة، وقررت حبسهما احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم في واقعة جرح سيدة نتيجة إجراء عملية تجميلية، بالحبس سنة مع الشغل بمنطقة العمرانية.

حبس الطبيب المتسبب في وفاة سيدة بالعمرانية

وتعود تفاصيل القضية رقم 5212 لسنة 2020 جنايات العمرانية، أن المتهم خلال عام 2020، بدائرة قسم شرطة العمرانية، بمحافظة الجيزة جرح المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن أجرى لها عمليه تجميلية لإزالة ترهلات البطن حال كونه غير مرخص له بإجراء مثل ذلك التدخل، فأحدث لها التهاب رئوي بكتيري، وصدمة تسممية إنتانية، والتي أودت بحياتها، بيد أنه لم يقصد من ذلك قتلا ولكن الجرح أودى بحياتها.

وبسؤال الشهود، تبين من الشاهدة الأولى، أنه على إثر معاناة شقيقتها المجني عليها منذ عام، توجهت رفقتها للطبيب المشكو في حقه، وطلبا منه إجراء تدخل جراحي للأخيرة، لشفط وإزالة الدهون، فوافقهما وحدد موعدا لإجراء ذلك التدخل بالتاريخ الموافق 9 مارس 2020، وبداية التاريخ خضعت المجني عليها سالفة الذكر جراحيًا، وعقب إتمامه الجراحة، تم حجزها لمدة 4 أيام، ثم أوصى الطبيب المشكو في حقه بخروجها، وبمرور 3 أيام تلاحظ لها سوء حالة الجروح المتخلفة عن التدخل الجراحي، واصطحبت شقيقتها للعيادة الخاصة بالمشكو في حقه، والذي قرر بضرورة حجز المجني عليها بأحد المستشفيات، لإجراء تدخل لإزالة الجلد التالف، وبناء على ما قرره تم حجز المبنى عليها، بمستشفى الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وأضافت الشاهدة الأولى، وخضعت تدخل جراحي، وعقب إتمامه لعلمها بإجراء الطبيب المشكو في حقه تدخل شد الدهون، وعقب التدخل الجراحي الأول بعد مرور 4 أشهر، تم حجز شقيقتها بالمستشفى، لمدة 5 أيامـ ثم أوصى الطبيب المشكو فيه حقه بخروجها، وعقب عودة المجني عليها لمسكنها، استلزمت الحاجة إزالة الخيوط محل التدخلات الجراحية، وبتواصلها مع الطبيب المشكو في حقه، أوصى بضرورة حجز المجني عليها بأحد المستشفيات، وأرشدها إلى مستشفى، وتم حجز المجني عليها بالعناية المركزة لمدهة25 يوما إلى أن وافتها المنية، وقررت باتهامها للطبيب المشكو في حقه بالإهمال في علاج شقيقتها المجني عليها والتسبب فيه وفاتها، مضيفة بأنه نما إلى علمها أن الطبيب المشكو في حقه غير متخصص في إجراء تلك الجراحة حال كونه أخصائي فقط.