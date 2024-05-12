إنتشال مصاب جديد من تحت الأنقاض بعقار كرموز بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال شخص مصاب جديد من أسفل المنزل المنهار في منطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، فيما أنقذ الأهالي اثنين آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، ووجود شخص مصاب، وتحطم سيارتين تصادف وجودهما أسفل العقار.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 2012، منوهة أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن واحد فقط.

وأضافت رئيس الحي، أن السكان أنقذوا اثنين آخرين من تحت الأنقاض دون أي يصابوا بأي أذى، منوهة أن الحادث لم يسفر الحادث عن أي قتلى وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد انقدت العناية الالهية 11 شخصا بينهم 3 اطفال من الموت المحقق اثر انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بغرب الاسكندرية مساء اليوم الاحد ، تبين عقب صلاة العشاء سمع السكان صوت تصدعات بالعقار واثناء محاولة هروبهم سقطت اسرة كاملة تحت الانقاض تمكنت رجا ل الحماية المدنية من انقادهم من الموت .

وأسفر الانهيار عن إصابة شخص جرى انتشاله من أسفل الأنقاض، وتحطم سيارتين تصادف وقوفهما أسفل المنزل لحظة انهياره، فيما لم يسفر الحادث عن أي قتلى.

وأنهت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق