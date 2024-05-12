العناية الالهية تنقد اسرة كاملة و 3 اطفال من الموت تحت الانقاض في انهيار عقار بالاسكندرية

انقدت العناية الالهية 11 شخصا بينهم 3 اطفال من الموت المحقق اثر انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بغرب الاسكندرية مساء اليوم الاحد ، تبين عقب صلاة العشاء سمع السكان صوت تصدعات بالعقار واثناء محاولة هروبهم سقطت اسرة كاملة تحت الانقاض تمكنت رجا ل الحماية المدنية من انقادهم من الموت .

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال مصاب واحد من أسفل العقار المنهار في منطقة كرموز غربي الإسكندرية، فيما أسفر الانهيار عن تحطم سيارتين دون وقوع وفيات.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار منزل قديم رقم 34 شارع مسجد التميمي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة كرموز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انهيار منزل قديم مكون من طابق أرضي وآخر علوي مأهول بالسكان.

وأسفر الانهيار عن إصابة شخص جرى انتشاله من أسفل الأنقاض، وتحطم سيارتين تصادف وقوفهما أسفل المنزل لحظة انهياره، فيما لم يسفر الحادث عن أي قتلى.

وأنهت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق