وكيل صحة البحيرة يستقبل مساعد الوزير للمستشفيات النموذجية

إستقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة عزة عبد العزيز مساعد الوزير للمستشفيات النموذجية

وذلك بعد زيارتها لمتابعة الخطة التصحيحية لمركز فريد عطية للغسيل الكلوي بدمنهور، قبل الزيارة المرتقبة من المكتب الفنى لهيئة الرقابة والإعتماد ، وهى زيارة قبل زيارة التسجيل لبيان مدى جاهزية المركز .

جاء ذلك فى حضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، وفريق العمل بالمديرية .

وقد قامت الدكتورة عزة عبد العزيز بجولة ميدانية لزيارة المركز للوقوف على سير العملية التأهيلية بالبحيرة نحو العمل على تأهيل المركز للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ، ومتابعة الإجراءات التى لم يتم استكمالها سابقا ، ضمن خطة منظومة التأمين الصحى الشامل ، وفق الأجندة المطروحة لمركز فريد عطية .

وخلال اللقاء ناقش الدكتور وكيل الوزارة ماتم انجازه في وحدة فريد عطية ، ومدى استعداد الوحدة للإعتماد المبدئي ، وقد أثنت الدكتورة عزه عبد العزيز علي فريق العمل بوحدة فريد عطية .

وفى نهاية الزيارة قدمت الشكر إلي الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة ،والدكتور أحمد الجميل ، والدكتورة رويده حسنى مدير إدارة الكلى ، والدكتور محمود الغنام مدير مستشفي الحميات ، والدكتور أحمد المغربى مدير المركز ،والدكتور رحاب طه منسق الجودة بالمركز ، وجميع أعضاء الفرق والطاقم الطبى بالمركز على ما بذوله من جهود خلال الفترة السابقة .

وسيتم إن شاء الله اعتماد وحدة فريد عطيه ومستشفى صدر دمنهور وسيتم ادراجهم فى المرحلة الأولى للإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ، كذلك مستشفى رشيد ومركز الأسنان بدمنهور .

كان الدكتور هاني جميعه وكيل وزاره الصحة بالبحيرة ، قد إستقبل اليوم فريق الأمراض المشتركة بوزارة الصحة ، جيث رافق الفريق أثناء زيارته لمديرية الصحة بالبحيرة ، الدكتورة هاله عبدالرازق مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية ، ومحمد عبدالكريم مدير مرحز المعلومات بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد وكيل الوزارة ، على أننا نسير نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا وخاصة الجانب الصحي ،وأن ذلك يأتي في إطار الحرص علي استدامة

العمل علي منظومات الميكنة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالمنشآت الصحية .

كما أكد على أن الدولة تسعى إلى بناء مصر الرقمية فى كافة نواحي الحياة ، وخاصة الجوانب المتعلقة بصحة المواطن .

