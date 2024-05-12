المغربى: إدماج التكنولوجيا فى الأعمال يقدم منتجات وخدمات أكثر كفاءة وتنافسية

أكد عاكف المغربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أهمية ادماج التكنولوجيا فى الأعمال مؤكدا ان دمج التكنولوجيا بريادة الأعمال أدى إلى تقديم بدائل جديدة لأداء وتنفيذ الخدمات وتطوير المنتجات وتسويقها، بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى، نظمها بنك قناة السويس بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال مصر 21.

وأضاف، أن استخدام التكنولوجيا يساعد على التغلب على بعض التحديات التى يواجهها رواد ورائدات الأعمال، بما فى ذلك تسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد المالية، كما أنها تعزز استعداد المرأة للانخراط فى ريادة الأعمال لدخول مجالات الإنتاج والخدمات.

شارك فى الندوة الدكتورة يمنى الشريدى رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21 وعضوات الجمعية ولفيف من قيادات البنك النسائية.

وألقت ورشة العمل الخبيرة الدولية فى الثقافة التكنولوجية فيتا هندرسون شن والتى شاركت من خلالها بالكتيبات التعليمية المتعددة لمساعدة سيدات الأعمال على انجاز أعمالهن بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وجاءت الورشة إيمانا من البنك بأهمية التوعية بتطورات التكنولوجيا والتمكين التكنولوجى للمرأة، ودعم رائدات الأعمال وتبادل الخبرات مع القيادات النسائية فى بنك قناة السويس حيث شاركت فى الورشة إدارات البنك المختلفة من تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى والموارد البشرية والإدارة العامة للشئون الإدارية وإدارة الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الندوة تم الترحيب بسيدات الأعمال وشرح برنامج قرضك سندك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات مركز تطوير الأعمال لرائدات الأعمال.

تأتى الندوة ضمن مبادرة «معرفتي» ضمن برامج المسئولية المجتمعية الموجهة للمرأة ورائدات الأعمال والتى تهدف إلى التوعية بالتكنولوجيا والتحول الرقمى الموجهة للمرأة.

وقام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس بتكريم رئيسة الجمعية، تقديرا لجهودها فى تطوير أعمال رائدات الأعمال وتكريم المتحدثة الرئيسية.

جدير بالذكر أن جمعية سيدات أعمال مصر 21 هى جمعية أهلية غير هادفة للربح ولها نشاط دولى فى جميع أنحاء العالم، وتعمل من أجل رفع مساهمة المرأة فى الإقتصاد المصرى، وتضم سيدات صاحبات مشروعات صغيرة ومتوسطة فى جميع قطاعات الأعمال.

ويضع بنك قناة السويس المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع، آخذًا فى اعتباره الاحتياجات الأساسية التى تواجه المجتمع فى 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى ودعم ذوى الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضًا الرياضة والفن والثقافة وبالتالى رفع القدرات البشرية للمجتمع.