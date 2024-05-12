رابط وخطوات حجز موعد وزارة الإسكان سلطنة عمان 2024

أتاحت وزارة الإسكان الفرصة للمواطنين والمقيمين لحجز مواعيدهم للمراجعة الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل إنجاز معاملاتهم بفروع الوزارة في السلطنة.

ولحجز موعد في وزارة الإسكان بسلطنة عمان يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان العمانية من هـــــنـــــــــــــــــــــــــا.

اختيار المحافظة التي تقع فيها العقار المراد التعامل به.

اختيار الولاية التي تتبع لها المنطقة التي يتواجد فيها العقار.

تحديد نوع الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

إدخال الرقم المسلسل للعقار المطلوب التعامل به.

إدخال رقم القطعة للعقار.

الضغط على خيار “حفظ” لحفظ المعلومات المُدخلة.

إدخال بيانات البائع والمشتري.

إدخال رقم البطاقة المدنية.

إدخال الاسم.

إدخال رقم الهاتف.

الضغط على خيار “حفظ التفاصيل” لحفظ معلومات البائع والمشتري.

بعد ذلك سيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المسجل.

تأكيد الطلب بإدخال رمز التحقق المُستلم.

سيتم إرسال رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل الموعد المحجوز والتي يجب أن تُحضر معها جميع المستندات المطلوبة عند زيارة الوزارة.

وتعد وزارة الإسكان في سلطنة عمان من الجهات الحيوية التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات البارزة للمواطنين والمقيمين في البلاد، ترتكز أهدافها الرئيسية على استغلال الأراضي بفعالية من خلال تطوير خطط مفصلة لتنظيم الاستخدامات الأرضية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في جميع مناطق السلطنة.

كما تُعد الوزارة الرائدة في وضع المبادئ التوجيهية التي يتم تطبيقها في مجال التخطيط العمراني، حيث تسهم في تحديد السياسات والأنظمة الخاصة بالتنمية العمرانية وتحديد مواقع المرافق العامة وتخصيص المساحات المناسبة لها.

فيما تقوم الوزارة بإعداد الخرائط الخاصة بالمناطق المعتمدة وفقًا لأهدافها وسياساتها، مما يسهم في تنظيم التنمية العمرانية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وضمان توافر المرافق الأساسية للمواطنين والمقيمين في السلطنة.