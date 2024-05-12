توريد 70 ألف طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لا تدخر جهدا لتحقيق المستهدف توريده من القمح لموسم ٢٠٢٤م.



أوضح محافظ القليوبية انه تم توريد نحو ٧٠٤٣٨ طن ٤٤٥كيلو بشون وصوامع المحافظة في الوقت التي تجري فيه المتابعات علي أرض الواقع وبصفة دورية بل علي مدار الساعة لانتظام عملية التوريد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين حتي الانتهاء من موسم الحصاد، مشيرا أن عملية توريد القمح مهمة قومية يشارك في نجاحها جميع المزارعين باعتباره محصول استراتيجي وغذائي هام للمواطنين.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.