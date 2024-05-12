الأونروا: ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة في غزة كاذبة ومضللة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إن ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة "كاذبة ومضللة.

وأعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، عبر منشور على منصة "إكس"، عن قلقه إزاء التهجير المستمر للفلسطينيين من منازلهم، مشيرًا إلى عدم وجود مناطق آمنة في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف "لازاريني" أن السلطات الإسرائيلية تواصل إصدار أوامر التهجير القسري المعروفة أيضًا باسم أوامر إخلاء المناطق السكنية، وهذا يجبر الفلسطينيين في رفح الفلسطينية على الفرار إلى أي مكان.

وقال إنه منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، انتقل معظم سكان غزة عدة مرات، وبحثوا بشدة عن الأمان الذي لم يجدوه قط، مشددا على أن ادعاءات إسرائيل بوجود مناطق آمنة بغزة "كاذبة ومضللة"، و"لا يوجد مكان آمن في غزة".

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35.034، والمصابين إلى 78.755 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع أكتوبر الماضي.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 35034 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35034 شهيدًا و78755 مُصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي ".

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدًا و114 مُصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ219 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين..

وزير الخارجية الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في حصوله على كامل حقوقه

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، موقف بلاده المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الكويتي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.