أحمد موسى: لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر ليست مسئولة عن رفح الفلسطينية، وإنما هي مسئولية شعبها، موضحا أن القوات المسلحة المصرية أقوى جيش في المنطقة، ومصر تدعو دائما إلى السلام.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم أن أمريكا تخشى من نشر جنودها على أرض فلسطين؛ خوفا عليهم، مضيفا أن الحروب تفقر الدول ولا تعود مرة أخرى.

مصر تقوم بجهد دبلوماسي واستخباراتي وإنساني في فلسطين

وأكد أحمد موسى أن مصر تقوم بجهد دبلوماسي واستخباراتي وإنساني في فلسطين، مشيرا إلى أن 85% من المساعدات المقدمة لأهالي غزة، من مصر، مشددا على أن مصر لها دور إيجابي ودولي لحل القضية الفلسطينية، و لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن قطاع غزة الفلسطيني يشهد مأساة، مشيرة إلى انزعاج الدول الغربية من وصف الأوضاع في القطاع بالإبادة الجماعية.

وأضافت "ألبانيز"، أن حرب الإبادة على غزة تمثل تحديًا للقيم الإنسانية والديمقراطية، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، ومقتل 35 ألف شخص على يد القوات الإسرائيلية بينهم نحو 15 ألف طفل، مشددة على أن إسرائيل تهدف بهذه الهجمات إلى الانتقام من جميع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.



ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية، قائلة: "أستطيع أن أقول دون تردد إن ما يحدث في غزة ليس حربًا، بل إبادة جماعية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت "هناك انزعاج كبير في الدول الغربية بشأن استخدام تعبير الإبادة الجماعية، والسبب في ذلك هو أن تعبير الإبادة الجماعية يذكّر بالهولوكوست (المحرقة).

وتطرقت المقررة الأممية في كلمتها إلى الاحتجاجات المناهضة للهجمات الإسرائيلية في غزة وقالت: "يجب علينا دعم الحركات الطلابية في جميع أنحاء العالم".

وزير الخارجية الأمريكي: عدد القتلى من المدنيين في غزة أكبر من عدد المسلحين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعتقد أن عدد القتلى من المدنيين في غزة يفوق عدد المسلحين.

وأضاف بلينكن في مقابلة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية" اليوم الأحد أنه على الرغم من أن لدى إسرائيل عمليات وإجراءات وقواعد وأنظمة لمحاولة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين بالنظر إلى تأثير هذه العمليات، إلا أن الحرب في غزة خلفتها على السكان المدنيين ولم يتم تطبيق تلك الإجراءات بشكل متسق.

وتحدث بلينكن أيضًا عن المراجعة الأخيرة التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول سلوك إسرائيل الحربي، والتي أثارت "مخاوف جدية" بشأن تصرفاتها في غزة.

وقال "سيكون تقييمنا مستمرا ولكن كما قلت، بالنظر إلى مجمل ما رأيناه من معاناة المدنيين، من حيث الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا في مرمى النيران المتبادلة من الضباط الذين قتلوا أو أصيبوا، ومن المعقول تقييم أنه في عدد من الحالات، لم تتصرف إسرائيل بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي".

وجاءت تعليقات بلينكن ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تشارك نفس التقييم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قالت مؤخرا إن إسرائيل قتلت 14 ألف مسلح و16 ألف مدني في حربها ضد حركة حماس المسلحة.