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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اَرسنال يفوز على مانشستر يونايتد ويؤجل حسم البريميرليج

اَرسنال
اَرسنال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف فوز الجانرز على مانشستر يونايتد عن طريق اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 20 من عمرالشوط الثاني من المباراة.

ورفع اَرسنال رصيده للنقطة 86 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 54 في المركز الثامن، فيما يحتل السيتي وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 85 نقطة، ولديه مباراة أقل من الجانرز.

وتأجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم للجولة الأخيرة، بعدما نجح اَرسنال في تحقيق الفوز على الشياطين الحمر.

وكان اَرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا، قد بدأ مباراة مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.              

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

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