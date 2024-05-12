تعليم قنا: تسنيم احمد الوصفي عاشر جمهوري في التصميم الفني

اعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، عن فوز الطالبة تسنيم احمد الوصفى بمدرسة الشيخية الثانوية التابعة لادارة قفط التعليمية بالمركز العاشر في على مستوى الجمهورية فى مسابقة التصميم الفنى و التي يشرف عليها مكتب مستشار التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023-2024م أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بموهبة الطالبة وتميزها.

وثمن دور هيئة الإشراف بقيادة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وبتنفيذ هانم محمود موجه عام التربية الفنية بالمديرية وقسم الأنشطة و التوجيه الفني بإدارة قفط التعليمية ومعلمي المادة بالمدرسة لجهودهم في العمل على تنمية هوايتها وتحسينها، وشحذ روح التجديد والابتكار .

الجدير بالذكر أن دعاء مرتضى ابنة مدرسة الأمل للصم بقوص قد حصدت المركز الثامن في منافسات التصميم الفني الوزارية لذوي الهمم ، وذلك في سياق تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي في توفير الفرصة للطلاب للتواصل مع البيئة المحيطة والتعامل معها بغرض الوصول لمزيد من التفاعل والاندماج و تعويد الطلاب على الاستفادة من أوقات الفراغ.

كما نظمت مدرسة الشهيد محمود فراج الابتدائية بالشعانية، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، شمال قنا، اليوم، حفلا لتكريم السادة محمد عبد الموجود الشعيني مدير المدرسة، و حسن مختار حسن، و محمد أحمد جاد الكريم، و أحمد سعد أحمد، مديري العموم بالتربية والتعليم، وذلك لبلوغهم السن القانونية للمعاش.

وذلك بحضور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، و عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، ومعلمي المدرسة، والمدارس المجاورة، وأسر المكرمين، والمهتمين بالشأن التعليمي.

استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، تلاه السلام الوطني، ثم إلقاء كلمات الشكر والثناء في حق المكرمين الذين أفنوا عمرهم في خدمة العملية التعليمية بنجع حمادي.

وأكد مدير عام الإدارة، على أن اليوم هو يوم الوفاء لمعلمى نجع حمادي الذين يفنون حياتهم في خدمة المنظومة التعليمية في نجع حمادي وأن مدير المدرسة محمد عبد الموجود الشعيني، وزملائه المكرمين هم رموز المنظومة التعليمية بقرية الشعانية، فقد وهبوا حياتهم من أجل نجاح المدرسة في جميع المجالات، متمنيا لجميع المكرمين حياة مقبلة سعيدة مليئة بالحيوية والنشاط والقرب من الله.

واختتم الحفل، بتقديم الهدايا التذكارية، وشهادات التقدير للمعلمين المكرمين، والتقاط الصور التذكارية فيما بينهم، وسط جو من البهجة والسرور.