مدير مكتبة الإسكندرية يشارك في افتتاح متحف الشاعر اليوناني كفافيس

قام الدكتور احمد زايد ؛ مدير مكتبة الاسكندرية بحضور الافتتاح الرسمي لمتحف كفافيس بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة اوناسيس ،بحضور السيدة ايكاترينى ساكيلاروبولو ؛ رئيسة الجمهورية اليونانية والسيدة لينا ميندونى ؛وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام لليونان بالإسكندرية. واعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

واشاد الدكتور زايد بالترميم والشكل الجديد لمنزل الشاعر اليونانى العظيم قسطنطين كفافيس ، واكد ان بيت كفافيس يعد جوهرة اثرية ثمينة فى عروس البحر المتوسط ، كما انه يرصد رحلة احد اهم الشعراء المصريين اليونانين .

جدير بالذكر ان متحف كفافيس يقع في وسط الاسكندرية وكان مقر اقامة الشاعر اليونانى كفافيس حيث عاش معظم حياته .

وقد افتتح متحف كفافيس بالاسكندرية عام ١٩٩٢ مبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف الى ان قامت مؤسسة اوناسيس اليونانية بتطويره وترميمه لاعادة افتتاحه مرة اخرى امس وسط اجواء احتفالية أنيقة.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد تبنت هؤلاء الشباب من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة وعلى رأسها برنامج "الشباب الأفارقة من أجل التنمية" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس والتي تأسست عام 2011. وتهدف تلك البرامج إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم من المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية وتعد المكتبة منصة لمناقشه أفكار هؤلاء الشباب.

يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

معايير متطورة وتصميم مرن

وتعتمد مكتبة الإسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية.

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمى والأكاديمي ومنارة لإثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة ومنها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الآن وبعد إعادة إحيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية يسعى إليها المثقفين ورواد الحركة الفكرية للاستفادة من مناراتها.