الوفد في جولة بـ"مستقبل مصر" أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة 

مصر تتحدى كل الظروف، مصر القوية تعلن للعالم انها لا تقف أمام الظروف الاقتصادية أو العالمية، بل تعلن التحدي وهى تحارب الإرهاب، وهى تحارب من قوى الشر التى تريد الفوضى وعدم الاستقرار، مصر التحدى تخطط استراتيجياً لكل شىء، البرامج التنموية المستدامة تكون على رأس اي طاولة مناقشات للقيادة السياسية للعبور الى بناء الجمهورية الجديدة، وبكل التحدي عبرت مصر، وجدفت بمجاديف العزة والشموخ لتصنع بنية أساسية زراعية تصلح لخمسون عاما قادمة، من زراعة تصنيع زراعي بمشروع مستقبل مصر على طريق الضبعة لاستصلاح الأراضي الزراعية بالميكنة الحديثة وعلوم الاستصلاح الزراعي المستدام لتبدأ خلال ٧ سنوات فقط في استصلاح اكثر من ٨٠٠ الف فدان من مستهدف ٤ ونصف مليون فدان في ٢٠٢٧، ليكون اكبر مشروع في الشرق الاوسط بل والعالم لاستصلاح الأراضي الزراعية بكل مقومات الزراعة الحديثة التى تستهدف الانتاج المحلى والتصدير بأجود الزراعات الدقيقة، لتكون بشرة خير لمستقبل زراعي واعد للجمهورية الجديدة.

يعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات ( الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية بدأ جهاز مستقبل مصر في عام ٢٠١٧ بمشروعات إستصلاح زراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة، حيث تدرجت ايضا نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعى حتى استطاع ترك بصماته في صحارى مصر الشاسعة، ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام ٢٠٢٣.

وتعددت مشروعات جهاز مستقبل مصر للإستصلاح الزراعى فكان أساساً لدلتا مصر الجديدة وامتدت حتى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم ٤,٥ مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧.

الوفد كانت في جولة تفقدية بمشروع مستقبل مصر على طريق الضبعة ، وشاهدت كيف تحولت الصحراء الجرداء الى الأف الافدنة الخضراء، من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، مثل القمح والبطاطس والبنجر، التى تدعم الأمن الغذائي في مصر، وتفيض منه للتصدير بالخارج.

في جولة داخل حقول وزراعات "مستقبل مصر" خاصة بالتزامن مع موسم حصاد القمح وبعض المحاصيل الأخرى التي باتت كنزا استراتيجيا لمصر في ظل الأزمات العالمية وتأخر سلاسل الإمداد بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. حيث إلتقينا المهندس شاهين حامد مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى أكد أن انتاجية المحاصيل الزراعية في المشروع تزيد بنسبة تصل إلى 25% عن الزراعات التقليدية المتعارف عليها.

ولفت المهندس شاهين إلى أن الانتاج لفدان القمح لديهم في المشروع ييتراوح بين 18 إلى 22 أردب، وكذلك لمحصول البطاطس، وجميع أنواع الزراعات المتنوعة من خضروات وفواكه وبقوليات والبنجر والسمسم، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل سريع فى محاولة لسد الفجوة الزراعية، وأشار إلى المشروع يوفر فرص لأكثر من 3 آلاعامل مباشر من أبناء المناطق المجاورة.

أما المهندس مصطفى عبدالحي فيشير إلى أن المميز في مشروع مستقبل مصر أنها أرض وتربة بكر غير مصابة بالآفات والأوبئة على خلاف الأراضي الزراعية القديمة المستهلكة، موضحا أنه كان يعمل فى مشروعات زراعية قبل أن ينضم لفريق "مسقبل مصر" وما يراه مختلفا أن هو أن العمل بالمشروع يسير بشكل منظم جدا وبأحدث نظم فى كافة التخصصات، كما يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على الزراعة بأنظمة الرى المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المائى.

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة

الوفد في جولة بمشروع مستقبل مصر أكبر كيان عالمي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة



ويقول المهندس محمد جمعة ، إن الجهاز يقوم بتجارب وأبحاث الزراعات فيما يخص التقاوى والأسمدة والرى للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج من كل المحاصيل الزراعية، وفي مجال التصنيع الزراعي يقوم الجهاز بتنفيذ مخطط التكامل مع الزراعة يتمثل في منطقتين صناعيتين أولى المناطق الصناعية للدلتا الجديدة: على مساحة ١٠٠٠ فدان والتي تشتمل على مصانع ( العلف والبصل الثوم و المجفف والمركزات والخضار والفواكه المجمدة وبطاطس نصف مقلية وسكر ونشا وجلوكوز ) وغيرها من مشروعات التصنيع الزراعي ،وتصل كميات الخام المستخدم في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية حوالي ٣ مليون طن بإنتاج يصل إلى حوالى ١,٥ مليون طن منتجات سنويا.

(قها وادفينا) والصوامع

ولم ينسى المشروع تطوير مصانع ادفينا وقها ، وتنفيذ صوامع التخزين الاستراتيجي ، حيث يحتوي مجمع الصناعات الغذائية (قها وإدفينا) على صناعات ( العصائر والبقوليات والوجبات الجاهزة والمربى والصلصة واللحوم المصنعة ) بطاقة إستيعابية للخام ٤٧٠ ألف طن خام وإنتاج يصل إلى حوالي ٥٥٠ ألف طن منتجات سنويا، كما يقوم الجهاز بالتوسع في مشروعات.

التخزين الإستراتيجي المتمثل في ( صوامع تخزين الغلال بطاقة ٦٠٠ ألف طن وثلاجات تبريد وتجميد سعة ٩٠ ألف طن )كما يشمل المشروع على السوق التجاري والبورصة السلعية ، والذي يقع على تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع محور الضبعة ويمثل ربط لتداول المنتجات الزراعية بين الدلتا القديمة والجديدة.



الثروة الحيوانية





وعن الثروة الحيوانية ومستقبلها يتوسع جهاز مستقبل مصر في مشروعات الثروة الحيوانية حيث تصل قدرات المزارع الحالية إلى ( ١٨ ألف رأس تسمين - 11 ألف رأس حلاب - ٤,٥ ألف رأس أغنام )، و يقوم الجهاز أيضاً بإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني على مراحل تنفيذية لتحقيق هدف الإكتفاء الذاتي من اللحوم وسد إحتياج السوق المحلى .



التنمية العمرانية



وعن التنمية العمرانية ، يقوم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتخطيط عمران الدلتا الجديدة وإنشاء أول مشروعات التنمية العمرانية الخضراء حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروع بيئي متكامل يستند على مبادئ التنمية المستدامة والمجتمعات الخضراء وإعادة التدوير في مجتمع صديق للبيئة ويحتوى على صفر كربون حيث التوسع في أنشطة مجابهة تغير المناخ ، كما يقوم الجهاز بتخطيط التوسع العمراني في الإتجاه الغربي على قوام مشروعات التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة .



تطوير الاستثمار

وفي مجال تطوير الاستثمار يتعاون جهاز مستقبل مصر للتنمية . المستدامة في أنشطة ومجالات الزراعة مع صغار وكبار المستثمرين والشركات، بالإضافة إلى شراكات مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع الزراعي والخامات الزراعية اللازمة للتصنيع ومستلزمات الإنتاج وأيضاً التنمية العمرانية، كما قام الجهاز بتطوير الإستثمار ليشمل شراكات دولية في مجال البذور والتقاوي والتصنيع الغذائي مثل ( الصين وروسيا).