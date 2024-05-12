ختام فاعليات المشروع الوطنى لرفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب بقوص

شهد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد ختام فعاليات المشروع الرئاسي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس المقام بمدرسة العصارة الابتدائية بقرية الجمالية ، حيث تناول البرنامج الختامى اليوم إجراء الكشف الطبى على الطلاب والذى تم بالتنسيق مع التأمين الصحي برئاسة الدكتور جرجس حزقيال استشارى الجراحة العامة ومحمود الملقب ومحمد كمال الشريف مسؤولا التواصل الإدارى بفرع التأمين الصحي بقوص والكابتن احمد حسين موجه أول التربية الرياضية وأحمد عطا رئيس قسم الأمن بالإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة ومصطفى ملازم مدير المدرسة .

كان عبدالله القبانى مدير عام تعليم قوص قد إفتتح الاربعاء الماضى فعاليات المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس و أشار مدير عام تعليم قوص ، إلى أن المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس هو مشروع وطنى ترعاه مؤسسة الرئاسة بمشاركة وزارة التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادى ويتضمن كشف وفحص صحى دقيق للطلاب والتأكد من عدم إصابتهم بالسمنه أو التقذم بالاضافه الى مشاركة رياضية بدنيه لعده العاب عضلية هى الجرى ورمى الجلة والوثب والقفذ كما يتضمن عدة أنشطة داعمه للجهاز الحركى لدى الطلاب.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية - جنوب قنا قد إختارت مدرسة العصارة الابتدائية الجديدة لتنفيذ برنامج المشروع القومى لرفع كفاءة اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس والذى ستستمر فعلياته بعدة محافظات حتى اليوم الأحد.

من ناحية أخرى تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، امتحان الفصل الدراسي الثاني، لمادة الرياضيات البحتة للقسم العلمي، والعامة للقسم الأدبي، للصف الثاني الثانوي العام، بلجان مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة متابعة لجان الامتحان في نظاق الإدارة التعليمية بنجع حمادي.

تأكد مدير عام الإدارة، خلال مروره علي لجان الامتحان، من اتصال أجهزة التابلت بالمنظومة، و تنوع أسئلة الامتحان، و تناسبها مع مواصفات الورقة الامتحانية، كما اطمأن على سهولة امتحان مادة الرياضيات، وعدم تلقيه أي شكاوى من الطلاب الذين يؤدون الامتحان، مشيدا بنظافة لجان الامتحانات وانتظامها.

رافق مدير عام الإدارة، عادل حماد سليم موجه عام الدراسات الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بقنا، و قريش عمران موجه أول الدراسات الاجتماعية بنجع حمادي، وأحمد حسانين موجه الدراسات الاجتماعية، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، وعلاء أحمد تغيان مدير المدرسة، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

الجدير بالذكر أن تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وطلاب النقل بالمرحلة الإعدادية قد أنهوا اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، علي أن تنطلق غدا امتحانات نهاية العام للصفين الرابع والخامس الابتدائي.