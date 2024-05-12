تساعدك على الشبع.. طريقة عمل سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص

سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص من السلطات الصحية التي يمكنك إعدادها كوجبة عشاء سريعة ولذيذة تشعرك بالشبع طوال الليل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص

طريقة عمل سلطة جبن الفيتا بالأفوكادو والحمص

المقادير

- الأفوكادو : 2 حبة (مزال منه النواة ومقطع)

- حمص : علبة (مغسول ومصفى)

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- كزبرة خضراء : ثلث كوب (مفرومة)

- جبن فيتا : ثلث كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لعمل سلطة الحمص والجبنة الفيتا.. في وعاء متوسط، اخلطي الحمص مع الأفوكادو، والكزبرة، والبصل الأخضر، وجبن الفيتا، وعصير الليمون، وقلبي المزيج حتى يتجانس جيداً.

تبلي الـ سلطة بالملح والفلفل الأسود ثم قدميها.

فوائد تناول الأفوكادو

خسارة الوزن

يساعد الأفوكادو على إنقاص الوزن عند تناوله بكميّاتٍ مُعتدلة، وذلك بسبب احتوائه على كمية جيدة من الدهون غير المشبعة الأُحادية والألياف الغذائية، وحسب إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة (Nutrition) عام 2013، وأُجريت على 26 شخصًا يعانون من زيادة الوزن، فإنّ تناول نصف حبة من الأفوكادو ضمن وجبة الغداء يُساعد على الشعور بالشبع لمدةٍ تتراوح بين 3 إلى 5 ساعات بعد تناول الوجبة.

ولكن من الجدير بالذكر أنّ إنقاص الوزن بطريقة صحية يعتمد على اتّباع عِدّة خطوات، ولا يُمكن الاعتماد على طعامٍ أو طريقةٍ واحدةٍ فقط، فكما أنّه لا يوجد سببٌ واحدٌ للسّمنة أو زيادة الوزن، فإنّه لا يوجد حلٌ واحدٌ لنزول الوزن أيضًا.

مصدر غني بالألياف الغذائية إذ تُزوّد 100 غرامٍ من الأفوكادو الجسم بما يُقارب 27% من الكميّة المُوصى بتناولها يوميّاً من الألياف، ومن الجدير بالذكر أنّه يوجد نوعان مُختلفان من الألياف في فاكهة الأفوكادو، يتوزعان بنسبة 25% للألياف القابلة للذوبان في الماء، ونسبة 75% للألياف غير القابلة للذوبان في الماء.

مكافحة السرطان

يرجع الفضل في خصائص الأفوكادو لمكافحة السرطان لكل من:

حمض الأوليك: حمض دهني أحادي غير مشبع، يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا والقولون. (حمض الأوليك موجود أيضًا في زيت الزيتون والمكسرات).

مركبًا الأفوكاتين بي: يقتل خلايا سرطان الدم.

يحمي العين

يحتوي الأفوكادو على المواد الكيميائية النباتية نفسها الموجودة في أنسجة العين، وهما اللوتين والزياكساتثين التي توفر الحماية المضادة للأكسدة من ضرر قد يلحق بالعين، بما في ذلك الأشعة البنفسجية. كذلك تساعد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه على امتصاص مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون.

يمنع هشاشة العظام

فيتامين (ك) من الفيتامينات المطلوبة لتقوية العظام لأنّها تعزّز امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقلل من إفرازه في البول، كما يمد الأفوكادو الجسم بنسبة 18% من القيمة اليومية من فيتامين (ك).

علاج الإكتئاب

تكمن فوائد الأفوكادو في مخزونه من حمض الفوليك، حيث يعطيك 10% من حاجتك اليومية والمرتبطة بحسب الدراسات بانخفاض مستويات الاكتئاب، حيث يعمل على تحسين المزاج. يساعد حمض الفوليك على منع تراكم الحمض الأميني المعروف بالهرموسيستين الذي يضعف الدورة الدموية ويؤثّر على مدّ الدماغ بالعناصر الغذائية. كذلك يساعد في إنتاج السيروتين والدوبامين والنورادرينالين المنظمين للمزاج والنوم والشهية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الأفوكادو غنياً بفيتامين (ب) الذي يعزّز نقصه خطر الإصابة بالاكتئاب ويقلل من الاستجابة للأدوية المضادة له.