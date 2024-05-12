مفيدة للعظام| طريقة عمل شوربة البطاطس والشوفان

شوربة البطاطس والشوفان من أنواع الشوربة التي عليك تجربتها، فتتميز بمذاقها اللذيذ ومحتوياتها الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

شوربة البطاطس والشوفان

طريقة عمل شوربة البطاطس والشوفان

المقادير

- البطاطس : 1 حبة (كبيرة الحجم مسلوقة)

- الشوفان : 3 ملاعق كبيرة

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء، اهرسي البطاطس المسلوقة جيداً حتى تصبح ناعمة، ثم اتركيها جانباً.

سخني زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل ويصفّر لونه.

أضيفي برش الجزر والدقيق وصبّي مرق الدجاج، ثم حركي الخليط لعدة دقائق.

أضيفي البطاطس المهروسة والشوفان، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.

اخلطي المزيج بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح ناعماً.

اتركي الشوربة على النار لعدة دقائق، ثم اسكبيها في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول البطاطس

التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.

فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.

يعالج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء. تساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية. كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية. مزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم،حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.

فوائد البطاطس للشعر

تعزز البطاطس نمو الشعر على البيوتين وفيتامين C، وهما من المركبات المهمة لتعزيز نمو الشعر وتقويته. البيوتين يعتبر جزءاً من فيتامين ب المركب الذي يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته، كما يساعد تناول البطاطس في تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتحسين جودة الشعر ومنحه لمعانا صحياً.

حماية العظام

تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد في حماية العظام وتعزيز صحتها.